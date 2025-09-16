Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

Amanda Martins
fonte

Momento descontraído de Joelma foi registrado durante bastidores do ensaio no flutuante (Vinicius Macêdo / Especial TV Liberal)

A cantora Joelma aproveitou o intervalo dos ensaios do espetáculo Amazônia Live -  Hoje e Sempre” para se refrescar com um banho no Rio Guamá, na tarde desta terça-feira (16), em Belém. A artista, que se prepara para a apresentação de amanhã (17), foi acompanhada pela cantora Zaynara no mergulho.

VEJA MAIS

image Blogueirinha está em Belém para acompanhar o show de Mariah Carey
A influenciadora postou em seu perfil pessoal um vídeo em que aparece embarcando e chegando à capital paraense

image Mariah Carey deixa hotel para fazer último ensaio antes do Amazônia Live
A artista realiza um ensaio na tarde desta terça (16) e se prepara para o show de amanhã

image Cantora Joelma divulga imagens indo em direção ao palco do rio Guamá em Belém
O projeto 'Amazônia Live', terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming

Nas imagens obtidas pelo Grupo Liberal, Joelma aparece pulando da balsa direto no rio, enquanto se divertia em meio à natureza. No vídeo, ela parece se divertir ao lado de Zaynara, marcando o encontro que antecede o grande show.

Além de Joelma e  Zaynara, o espetáculo reunirá Dona Onete e Gaby Amarantos, conectando quatro gerações em um mesmo palco flutuante sobre o rio.  A cantora Mariah Carey chega como a atração internacional.

O evento será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, com sinal aberto no streaming. A TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa, com apresentação de Kenya Sade e Milton Cunha.

