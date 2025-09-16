VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'
A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco
A cantora Joelma aproveitou o intervalo dos ensaios do espetáculo “Amazônia Live - Hoje e Sempre” para se refrescar com um banho no Rio Guamá, na tarde desta terça-feira (16), em Belém. A artista, que se prepara para a apresentação de amanhã (17), foi acompanhada pela cantora Zaynara no mergulho.
Nas imagens obtidas pelo Grupo Liberal, Joelma aparece pulando da balsa direto no rio, enquanto se divertia em meio à natureza. No vídeo, ela parece se divertir ao lado de Zaynara, marcando o encontro que antecede o grande show.
Além de Joelma e Zaynara, o espetáculo reunirá Dona Onete e Gaby Amarantos, conectando quatro gerações em um mesmo palco flutuante sobre o rio. A cantora Mariah Carey chega como a atração internacional.
O evento será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, com sinal aberto no streaming. A TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa, com apresentação de Kenya Sade e Milton Cunha.
