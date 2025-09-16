Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cantora Joelma divulga imagens indo em direção ao palco do rio Guamá em Belém

O projeto 'Amazônia Live', terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming

Laura Serejo
fonte

Joelma se apresenta em palco flutuante (Laís Eva)

A cantora Joelma compartilhou nesta terça-feira (16), em suas redes sociais, um story mostrando sua visita ao palco flutuante do Rio Guamá, em Belém. No vídeo, a cantora aparece ao lado de Zaynara, que também esteve no local, e as duas se cumprimentam com um abraço, registrando o encontro antes do grande evento. O evento ‘Amazônia Live – Hoje e Sempre', será na próxima quarta-feira (17) e promete unir música, cultura e conscientização ambiental.

instagram=DOqy--xjayX]

VEJA MAIS

image VÍDEO: Joelma reafirma força da música do Norte em show de hits no 'The Town'
Com hits marcantes, público participativo e presença forte da música do Norte, ela reafirmou seu papel como referência nacional

[[(standard.Article) Cantoras paraenses ensaiam show do Amazônia Live em Belém]]

image Mariah Carey desembarca em Belém para show no festival Amazônia Live; vídeo
Cantora norte-americana é a principal atração do evento que será realizado em palco flutuante no Rio Guamá e transmitido ao vivo para todo o Brasil

O projeto, terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming, e a TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa, sob apresentação de Kenya Sade e Milton Cunha. Além de Joelma, Zaynara, e Mariah Carey, o espetáculo reunirá grandes nomes da música paraense, como Dona Onete e Gaby Amarantos, conectando quatro gerações da cena local em um único palco flutuante sobre o Rio Guamá.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazonia Live

artistas amazônicos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

INAUGURAÇÃO

Porto Futuro ganha novo espaço gastronômico com culinária e cultura amazônica

Amazônia na Cuia chega à sua terceira unidade com Nilson Chaves lançando música inédita inspirada no cardápio

15.09.25 22h58

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

CINEMA

Morre Robert Redford, ator e cineasta, aos 89 anos

Astro de clássicos como ‘Golpe de Mestre’ e fundador do Festival de Sundance morreu durante o sono, segundo jornal

16.09.25 9h33

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

ARTISTA

Fãs aguardam Mariah Carey na porta de hotel em Belém

Admiradores se reúnem no local na expectativa de ver de perto uma das vozes mais marcantes do pop mundial

16.09.25 11h22

ELA CHEGOU!

Mariah Carey desembarca em Belém para show no festival Amazônia Live; vídeo

Cantora norte-americana é a principal atração do evento que será realizado em palco flutuante no Rio Guamá e transmitido ao vivo para todo o Brasil

15.09.25 20h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda