Cantora Joelma divulga imagens indo em direção ao palco do rio Guamá em Belém
O projeto 'Amazônia Live', terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming
A cantora Joelma compartilhou nesta terça-feira (16), em suas redes sociais, um story mostrando sua visita ao palco flutuante do Rio Guamá, em Belém. No vídeo, a cantora aparece ao lado de Zaynara, que também esteve no local, e as duas se cumprimentam com um abraço, registrando o encontro antes do grande evento. O evento ‘Amazônia Live – Hoje e Sempre', será na próxima quarta-feira (17) e promete unir música, cultura e conscientização ambiental.
O projeto, terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay, com sinal aberto no streaming, e a TV Globo exibirá os melhores momentos após o programa Estrela da Casa, sob apresentação de Kenya Sade e Milton Cunha. Além de Joelma, Zaynara, e Mariah Carey, o espetáculo reunirá grandes nomes da música paraense, como Dona Onete e Gaby Amarantos, conectando quatro gerações da cena local em um único palco flutuante sobre o Rio Guamá.
