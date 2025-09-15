Mariah Carey desembarca em Belém para show no festival Amazônia Live; vídeo

A estrela internacional Mariah Carey desembarcou na noite desta segunda-feira (15/9) em Belém, onde será a atração principal do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que ocorre na quarta-feira (17/9). A cantora chegou em voo vindo de São Paulo, por volta das 20h15, no Aeroporto Internacional da capital paraense, e foi recepcionada sob forte esquema de segurança.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Mariah sendo simpática com funcionários do aeroporto, distribuindo autógrafos e cumprimentos sorridentes, antes de seguir escoltada até o hotel onde ficará hospedada durante sua passagem pela capital paraense.

VEJA MAIS

Após o desembarque, a artista seguiu direto para um hotel no bairro Nazaré, onde já havia um grupo de fãs aguardando sua chegada. Após sair do veículo, Mariah fez questão de acenar da recepção e interagir com os admiradores.

Mariah Carey chega ao hotel em Belém e acena para fãs na recepção. (Marcos Pinheiro / TV Liberal)

O show será transmitido ao vivo para todo o Brasil, a partir das 18h15, pelo canal Multishow e Globoplay, com qualidade 4K para assinantes premium. Já a TV Globo exibirá os melhores momentos logo após o programa Estrela da Casa.

A apresentação terá a condução de Kenya Sade e Milton Cunha, que também abordarão temas ligados à preservação da floresta amazônica, reforçando a mensagem ambiental do evento.

O festival Amazônia Live traz um lineup com Joelma na abertura, ao lado de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara. Mariah Carey será a última a subir ao Palco Folha, nome dado ao palco flutuante em forma de vitória-régia.

Palco em formato de vitória-régia

O Palco Folha foi desenvolvido como uma homenagem à vitória-régia, considerada a "rainha das águas" da Amazônia. A estrutura pesa 13,2 toneladas, sendo 10 toneladas apenas das pétalas da flor, construídas em metalon e revestidas com tecido reutilizável, para causar baixo impacto ambiental.

As pétalas foram projetadas para simular a aparência da planta amazônica, que muda de cor do branco para o rosa em até 48 horas. A estrutura ainda conta com uma base central de 1,2 tonelada e 2 toneladas em equipamentos de som, iluminação e cenografia.

Rio Guamá ganha palco flutuante de vitória-régia (Fotos: Thiago Gomes) Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Em frente ao palco flutuante, há ainda uma balsa equipada com arquibancada, que receberá os convidados e a equipe técnica. Toda a estrutura será estabilizada por estacas e contará com tecnologia semelhante à utilizada em transmissões da TV Globo e do Globoplay.

Evento integra agenda da COP 30

O evento é parte do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, como parte da programação que antecipa a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém.

Além do espetáculo, um documentário exclusivo será lançado nos próximos meses, trazendo os bastidores da produção e destacando o papel cultural e ambiental do festival.

Show no The Town e suposta setlist

Mariah Carey está no Brasil pela segunda vez em dois anos. No último sábado (13/9), a artista foi a atração principal do palco Skyline no festival The Town, em São Paulo, onde também se apresentaram Ivete Sangalo, Jessie J, Natasha Bedingfield e The Flight.

No festival, Mariah fez um show com os principais sucessos da carreira, abrindo com a inédita “Type Dangerous”, single de seu novo álbum “Here For It All”, que será lançado em 26 de setembro. Em seguida, vieram clássicos como “Emotions”, “Hero”, “Obsessed”, “Touch My Body”, “Without You”, além de uma homenagem ao Brasil com “I Want To Know What Love Is”, música que fez sucesso como trilha sonora da novela Viver a Vida.

A diva ainda chamou atenção pelas múltiplas trocas de figurino, incluindo um vestido nas cores da bandeira brasileira, que arrancou aplausos do público. A expectativa é de que a setlist do show em Belém seja semelhante à de São Paulo, com foco nos grandes sucessos e na nova fase da cantora.