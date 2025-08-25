Capa Jornal Amazônia
Joelma revela que convidou Mariah Carey a experimentar tacacá em Belém

Cantora americana se apresentará no festival Amazônia Live no dia 17 de setembro, em palco flutuante no Rio Guamá

Hannah Franco
fonte

Joelma convida Mariah Carey para experimentar tacacá durante visita a Belém. (Reprodução/Instagram)

A cantora paraense Joelma surpreendeu os fãs ao revelar um convite inusitado feito à estrela internacional Mariah Carey: tomar um tacacá em Belém. Em entrevista ao jornal O Globo, a ex-vocalista da banda Calypso contou que pretende apresentar o prato típico amazônico à cantora americana durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense.

"Ela ficou meio tímida, né? Mas a gente vai levar esse tacacá para ela experimentar", contou Joelma, com bom humor.

Joelma ainda disse que se inspira em divas como Barbra Streisand, Céline Dion e, claro, Mariah Carey. "Acho que escolhi as melhores para me inspirar. Tem gente que canta muito, que vai lá em cima e lá embaixo, mas não tem um timbre legal. A Mariah, não, ela tem toda essa riqueza vocal e um timbre maravilhoso", destacou.

Mariah Carey estará em solo paraense em breve. A cantora é uma das atrações confirmadas no festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado no dia 17 de setembro, em Belém. O evento faz parte da programação do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e The Town.

A apresentação acontecerá em um palco flutuante em formato de vitória-régia, instalado no Rio Guamá. A performance será realizada sem a presença de público, mas será transmitida ao vivo pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay. A TV Globo também exibirá um compacto do festival posteriormente.

Cultura
.
