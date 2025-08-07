Capa Jornal Amazônia
Cultura

Ivete Sangalo em Belém: ingressos esgotam e Mangueirão terá mais de 75 mil pessoas; entenda

Evento promovido pelo movimento Amazônia Live - Hoje e Sempre, no Mangueirão, se esgotaram em 1h20 

Riulen Ropan
fonte

O último lote de ingressos foi liberado nesta quinta-feira (7), ao meio-dia, e também se esgotou rapidamente (Globo/Fábio Rocha)

O segundo e último lote de ingressos para o Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, evento que terá apresentações de Ivete Sangalo, Viviane Batidão e o projeto Lambateria convida Lia Sophia, esgotou em menos de duas horas após a liberação. Marcado para o dia 20 de setembro, no Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém, o evento deve receber cerca de 75 mil pessoas, com expectativa de lotação máxima.

O primeiro lote de ingressos, liberado em 30 de julho, esgotou em um pouco mais de uma hora. Diante da enorme procura, a produção do evento, organizada pelo Rock in Rio e The Town, por meio do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, decidiu abrir também as arquibancadas do estádio, que inicialmente teria apenas os gramados ocupados.

Um último lote de ingressos gratuitos foi liberado nesta quinta-feira (7), ao meio-dia, e também se esgotou rapidamente.

Como conseguir os ingressos

Os ingressos gratuitos foram exclusivos para moradores do estado do Pará, que precisaram participar de uma experiência interativa no site oficial: ingressos.amazonialive.com.br.

Evento une música e causa ambiental

O Amazônia Live – Hoje e Sempre tem como objetivo conscientizar o público sobre a importância da preservação da Floresta Amazônica, valorizando os povos originários e contribuindo para o esforço global de redução das emissões de carbono.

Informações importantes sobre o evento

  • Data: 20 de setembro de 2025
  • Local: Estádio Olímpico Mangueirão – Belém (PA)
  • Abertura dos portões: 16h30
  • Início dos shows: 18h30
  • Último acesso ao evento: 22h45
  • Ingresso digital obrigatório: via app Quentro + documento com foto.

Classificação etária do Amazônia Live

  • Evento indicado para maiores de 18 anos
  • Jovens entre 12 e 17 anos podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis, com termo de autorização autenticado em cartório;
  • Crianças de 0 a 12 anos só poderão entrar acompanhadas de um dos pais

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)

.
