Ivete Sangalo em Belém: veja como conseguir ingresso grátis para o 'Amazônia Live'

O Estádio Mangueirão, em Belém, será palco de um evento histórico no dia 20 de setembro: o Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, que une música, sustentabilidade e mobilização social com entrada gratuita. A atração principal será Ivete Sangalo, acompanhada de Viviane Batidão, rainha do tecnomelody paraense, e da Lambateria Baile Show, com participação de Lia Sophia.

O show faz parte do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado pelos festivais Rock in Rio e The Town e é exclusivo para moradores do Pará, assim como o Festival Global Citzen. A ação reforça o compromisso da iniciativa com a preservação da floresta e a preparação da cidade para receber a COP 30, em novembro de 2025.

Como conseguir os ingressos gratuitos para o show de Ivete Sangalo em Belém

Quem quiser garantir presença precisa participar de uma experiência interativa que será disponibilizada no site ingressos.amazonialive.com.br a partir de 30 de julho, às 12h. O pré-cadastro já está disponível: basta informar nome, estado e e-mail para receber um lembrete assim que a dinâmica for liberada.

O processo é simples: após assistir a um vídeo sobre a importância da Amazônia, a pessoa deverá responder quatro perguntas relacionadas ao tema. Independentemente dos acertos, todos os participantes terão a chance de concluir a experiência e resgatar um par de ingressos, desde que ainda haja disponibilidade. O sistema libera um par por CPF.

Ingressos digitais serão entregues via aplicativo Quentro

Após concluir a experiência interativa, os ingressos digitais serão disponibilizados em até 48 horas no aplicativo Quentro. No dia do show, o acesso ao Mangueirão será feito exclusivamente por meio da apresentação do ingresso no app: não serão aceitos prints ou versões impressas.

Quem ainda não tem o aplicativo receberá, por e-mail, instruções para criar a conta gratuitamente e acessar os ingressos.

Classificação etária e regras para entrada no show

A classificação indicativa do evento é de 18 anos. Adolescentes entre 12 e 17 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis, com apresentação de termo de autorização autenticado em cartório. Crianças de até 12 anos só poderão entrar com um dos pais.

A organização poderá exigir documento oficial com foto para confirmar a idade e a titularidade do ingresso na entrada.

Passo a passo para garantir ingresso para o show de Ivete Sangalo em Belém

Faça o pré-cadastro: acesse ingressos.amazonialive.com.br e cadastre seu nome, estado e e-mail para receber o aviso. Participe da experiência interativa: entre os dias 30 de julho e 29 de agosto, ou enquanto durarem os ingressos, a dinâmica estará disponível no mesmo site. Assista ao vídeo e responda as perguntas: você será convidado(a) a assistir a um vídeo e responder quatro perguntas relacionadas à Amazônia. Receba seus ingressos pelo app Quentro: em até 48h após completar a experiência, você receberá os ingressos digitais no aplicativo. Apresente o ingresso no dia do show: O acesso ao Mangueirão só será permitido com o ingresso no app Quentro.

Mais informações estão disponíveis no site oficial: ingressos.amazonialive.com.br