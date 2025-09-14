Amazônia Live traz Mariah Carey e grandes artistas paraenses para show histórico no Rio Guamá

Chegou a semana em que o Pará será palco de um festival que une música, cultura amazônica e ação climática. Já está quase tudo pronto para o “Amazônia Live - Hoje e Sempre”, que, daqui a três dias, Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale, realizarão trazendo a cantora internacional Mariah Carey para um espetáculo inédito no Rio Guamá. O espetáculo será realizado em um palco flutuante no formato de vitória-régia, embelezado pelo ao pôr do sol das ilhas de Belém. Para imprimir a identidade do Estado, o palco será tomado também por quatro gerações da música paraese: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, em contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizada na capital em novembro deste ano.

A artista internacional Mariah Carey estará em Belém para apresentação no Rio Guamá (TMZBrazil)

Segundo a organização informou ao Grupo Liberal, na quarta-feira (17), a partir das 18h15, o especial de tevê será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Multishow e pelo Globoplay, em sinal aberto. Já na Rede Globo, os melhores momentos irão ao ar logo após o programa Estrela da Casa. A condução ficará por conta de Kenya Sade e Milton Cunha, que, além de música, também trarão reflexões sobre a importância da preservação da floresta amazônica.

Nos meses seguintes, um documentário exclusivo será lançado, revelando os bastidores da produção, os encontros entre artistas e a relevância cultural e ambiental do projeto.

Dona Onete (Renato Reis)

Vozes paraenses no palco

Cantora Joelma (Laís Eva)

Em entrevista, a cantora Joelma destacou a importância do momento para o estado. “Vamos fazer muito barulho! Batalhamos muito por isso e estou muito feliz com essa visibilidade que está sendo dada ao nosso estado”, disse.

Ela adiantou ainda que o público pode esperar um repertório diferente do apresentado na programação do The Town deste domingo (14), o qual ela e Zaynara, Gaby Amarantos e Dona Onete, estarão juntas no palco The One. “Com direito a Calypso e muita dança”, disse Joelma sobre a apresentação em Belém.

A cantora Zaynara (Cris Vidal)

Já Zaynara afirmou que dividir o palco com artistas que sempre foram referências em sua trajetória é uma honra. “Estou muito feliz, elas são referências para mim, sempre foram. Acho que isso abre mais caminhos, porque temos muitos artistas aqui. É um momento muito especial e não teria lugar melhor para cantar juntas do que aqui”, declarou, dizendo está trabalhando em um novo álbum e que o show servirá como aquecimento para o lançamento.

Entre os nomes de famosos confirmados para prestigiar o “Amazônia Live” Samuel de Assis, Amaury Lorenzo, Daniele Hypólito, Clara Buarque, Max Petterson, Caio Blat, Marcelo Serrado e Gabi Melhim.

Cantora Gaby Amarantos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Estrutura inédita

O palco em formato de vitória-régia foi projetado para reproduzir a planta amazônica, de folhagem circular e flores que mudam de cor em até 48 horas. A cenografia do espaço terá base verde no piso, pétalas sobrepostas e uma estrutura superior com detalhes próximos às artistas. Algumas pétalas móveis garantirão acessibilidade e fluidez no espetáculo.

O palco em formato de vitória-régia foi projetado para reproduzir a planta amazônica, de folhagem circular e flores que mudam de cor em até 48 horas (Divulgação / Amazônia Live)

As cantoras e músicos terão acesso ao palco por meio de um elevador, com um backstage reservado para os ajustes finais antes das apresentações. Os camarins oficiais estarão instalados em barcos que atracarão na estrutura minutos antes de cada show.

A iluminação será o elemento central, em sintonia com o pôr do sol e com os diferentes momentos do espetáculo. Os detalhes permanecem em segredo, mas a organização promete um efeito visual que potencializará a atmosfera amazônica.

Objetivo

O “Amazônia Live” tem como foco chamar atenção para a necessidade de manter a floresta em pé e proteger seus povos originários. A primeira edição ocorreu em 2016, em Manaus, com participações de Plácido Domingo, Saulo Laucas, Andreas Kisser e Ivete Sangalo.

Roberta Medina conversou com exclusividade com o Grupo Liberal sobre legado do 'Amazônia Live' (Reprodução/ @annekarr004)

A vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, explicou que a escolha de Mariah Carey e do formato televisivo buscou ampliar o alcance da mensagem. “Tudo o que fizemos até aqui foi para levar uma imagem potente da Amazônia para o mundo. Queremos chamar atenção para a importância de manter a floresta de pé, para a saúde do planeta, e que existem soluções para isso”, disse ao Grupo Liberal.

Grande encontro no Mangueirão

A programação seguirá no sábado (20), no Estádio do Mangueirão, na capital paraense, onde Ivete Sangalo fará um show gratuito, intitulado "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", para 46 mil pessoas. Os ingressos esgotaram em poucas horas. No mesmo palco estarão Viviane Batidão, conhecida como a rainha do tecnomelody, e a festa Lambateria Baile Show, que convida Lia Sophia para levar guitarrada e carimbó ao público.

Roberta Medina ressaltou que o encontro é também uma forma de mobilização popular. “Queremos ver todo mundo cantando junto e mostrando a força do nosso povo na proteção da floresta em pé. Será uma noite inesquecível, que ainda vai exaltar a música do Pará com Viviane Batidão e a Lambateria”, afirmou a empresária.

Legado para a Amazônia

A organização acredita que o legado do festival está em promover consciência e engajamento. A mensagem de preservação será projetada ao mundo a partir da imagem simbólica da vitória-régia e do espetáculo televisivo em pleno coração da floresta.

Segundo Medina, a proposta é ampliar a reflexão sobre a urgência de reduzir emissões de carbono e proteger os povos originários. “É um chamado que se conecta ao desafio global de construir um futuro mais sustentável para todos”, disse Roberta.