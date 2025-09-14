Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Amazônia Live traz Mariah Carey e grandes artistas paraenses para show histórico no Rio Guamá

Apresentação será no palco em formato de vitória-régia e com transmissão pelo Multishow, Globoplay e momentos especiais na TV Globo

Amanda Martins
fonte

Palco flutuante receberá Mariah Carey e o encontro de quatro gerações paraenses com Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara (Redes sociais)

Chegou a semana em que o Pará será palco de um festival que une música, cultura amazônica e ação climática. Já está quase tudo pronto para o “Amazônia Live - Hoje e Sempre”, que, daqui a três dias, Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale,  realizarão trazendo a cantora internacional Mariah Carey para um espetáculo inédito no Rio Guamá. O espetáculo será realizado em um palco flutuante no formato de vitória-régia, embelezado pelo ao pôr do sol das ilhas de Belém. Para imprimir a identidade do Estado, o palco será tomado também por quatro gerações da música paraese: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, em contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizada na capital em novembro deste ano.

image A artista internacional Mariah Carey estará em Belém para apresentação no Rio Guamá (TMZBrazil)

Segundo a organização informou ao Grupo Liberal, na quarta-feira (17), a partir das 18h15, o especial de tevê será transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Multishow e pelo Globoplay, em sinal aberto. Já na Rede Globo, os melhores momentos irão ao ar logo após o programa Estrela da Casa. A condução ficará por conta de Kenya Sade e Milton Cunha, que, além de música, também trarão reflexões sobre a importância da preservação da floresta amazônica.

VEJA MAIS

image Mariah Carey desembarca no Brasil para shows em Belém e no The Town
Cantora de grandes sucessos sobe ao palco flutuante em Belém na próxima quarta-feira (17)

image Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey
No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

image CREA-PA fiscaliza palco flutuante do ‘Amazônia Live’ antes de show de Mariah Carey
A presidente do Conselho, Adriana Falconeri, mostrou em um vídeo compartilhado nas redes sociais a vistoria das estruturas do palco flutuante em formato de Vitória-Régia

Nos meses seguintes, um documentário exclusivo será lançado, revelando os bastidores da produção, os encontros entre artistas e a relevância cultural e ambiental do projeto.

image Dona Onete  (Renato Reis)

Vozes paraenses no palco

image Cantora Joelma (Laís Eva)

Em entrevista, a cantora Joelma destacou a importância do momento para o estado. “Vamos fazer muito barulho! Batalhamos muito por isso e estou muito feliz com essa visibilidade que está sendo dada ao nosso estado”, disse. 

Ela adiantou ainda que o público pode esperar um repertório diferente do apresentado na programação do The Town deste domingo (14), o qual ela e Zaynara, Gaby Amarantos e Dona Onete, estarão juntas no palco The One. “Com direito a Calypso e muita dança”, disse Joelma sobre a apresentação em Belém. 

image A cantora Zaynara (Cris Vidal)

Zaynara afirmou que dividir o palco com artistas que sempre foram referências em sua trajetória é uma honra. “Estou muito feliz, elas são referências para mim, sempre foram. Acho que isso abre mais caminhos, porque temos muitos artistas aqui. É um momento muito especial e não teria lugar melhor para cantar juntas do que aqui”, declarou, dizendo está trabalhando em um novo álbum e que o show servirá como aquecimento para o lançamento.

Entre os nomes de famosos confirmados para prestigiar o “Amazônia Live” Samuel de Assis, Amaury Lorenzo, Daniele Hypólito, Clara Buarque, Max Petterson, Caio Blat, Marcelo Serrado e Gabi Melhim.

image Cantora Gaby Amarantos  (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Estrutura inédita

O palco em formato de vitória-régia foi projetado para reproduzir a planta amazônica, de folhagem circular e flores que mudam de cor em até 48 horas. A cenografia do espaço terá base verde no piso, pétalas sobrepostas e uma estrutura superior com detalhes próximos às artistas. Algumas pétalas móveis garantirão acessibilidade e fluidez no espetáculo.

image O palco em formato de vitória-régia foi projetado para reproduzir a planta amazônica, de folhagem circular e flores que mudam de cor em até 48 horas (Divulgação / Amazônia Live)

As cantoras e músicos terão acesso ao palco por meio de um elevador, com um backstage reservado para os ajustes finais antes das apresentações. Os camarins oficiais estarão instalados em barcos que atracarão na estrutura minutos antes de cada show.

A iluminação será o elemento central, em sintonia com o pôr do sol e com os diferentes momentos do espetáculo. Os detalhes permanecem em segredo, mas a organização promete um efeito visual que potencializará a atmosfera amazônica.

Objetivo

O “Amazônia Live” tem como foco chamar atenção para a necessidade de manter a floresta em pé e proteger seus povos originários. A primeira edição ocorreu em 2016, em Manaus, com participações de Plácido Domingo, Saulo Laucas, Andreas Kisser e Ivete Sangalo.

image Roberta Medina conversou com exclusividade com o Grupo Liberal sobre legado do 'Amazônia Live' (Reprodução/ @annekarr004)

A vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, explicou que a escolha de Mariah Carey e do formato televisivo buscou ampliar o alcance da mensagem. “Tudo o que fizemos até aqui foi para levar uma imagem potente da Amazônia para o mundo. Queremos chamar atenção para a importância de manter a floresta de pé, para a saúde do planeta, e que existem soluções para isso”, disse ao Grupo Liberal.

 

Grande encontro no Mangueirão

A programação seguirá no sábado (20), no Estádio do Mangueirão, na capital paraense, onde Ivete Sangalo fará um show gratuito, intitulado "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", para 46 mil pessoas. Os ingressos esgotaram em poucas horas. No mesmo palco estarão Viviane Batidão, conhecida como a rainha do tecnomelody, e a festa Lambateria Baile Show, que convida Lia Sophia para levar guitarrada e carimbó ao público.

Roberta Medina ressaltou que o encontro é também uma forma de mobilização popular. “Queremos ver todo mundo cantando junto e mostrando a força do nosso povo na proteção da floresta em pé. Será uma noite inesquecível, que ainda vai exaltar a música do Pará com Viviane Batidão e a Lambateria”, afirmou a empresária.

Legado para a Amazônia

A organização acredita que o legado do festival está em promover consciência e engajamento. A mensagem de preservação será projetada ao mundo a partir da imagem simbólica da vitória-régia e do espetáculo televisivo em pleno coração da floresta.

Segundo Medina, a proposta é ampliar a reflexão sobre a urgência de reduzir emissões de carbono e proteger os povos originários. “É um chamado que se conecta ao desafio global de construir um futuro mais sustentável para todos”, disse Roberta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Amazônia Live

cultura

The Town 2025

Rock in Rio

Zaynara

mariah carey em belém

Dona Onete

cantora Joelma

Gaby Amarantos

vale

roberta medina

Rio Guamá

Amazônia Live – Hoje e Sempre

Ivete Sangalo no Pará

viviane batidão
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

CULTURA

Show de Mumuzinho em Belém: ouça as músicas que estarão no repertório do 'Pagode de Mesa'

Evento especial terá ainda a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais

13.09.25 9h00

CULTURA

Projeto 'Carimbó na Orla' chega a Marapanim com Grupo Amazônia e Japiim

Capital mundial do carimbó recebe edição do evento cultural neste sábado (13) gratuitamente para a população

12.09.25 23h55

E SE VIRA HIT?

VÍDEO: Jason Derulo entra no ritmo do ‘treme’ ao lado de Viviane Batidão e Ingrid Ohara

Viviane brincou nas redes sociais sobre transformar o hit de Jason Derulo em tecnomelody. A paraense estava em gravações na Rede Globo

12.09.25 23h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

Amazônia Live

Entenda por que Mariah Carey quase não se movimenta durante os shows

Cantora se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, como parte do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, evento que integra a programação cultural da COP 30

03.09.25 22h02

DESINFORMAÇÃO

VÍDEO: Filha de Renato Aragão reage após sofrer ameaças e acusações de internar pai em asilo

A atriz usou o Instagram para esclarecer que Renato Aragão está em casa, ativo e trabalhando em novos projetos

12.09.25 22h25

SEGURANÇA

CREA-PA fiscaliza palco flutuante do ‘Amazônia Live’ antes de show de Mariah Carey

A presidente do Conselho, Adriana Falconeri, mostrou em um vídeo compartilhado nas redes sociais a vistoria das estruturas do palco flutuante em formato de Vitória-Régia

12.09.25 22h54

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda