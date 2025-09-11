Mariah Carey desembarca no Brasil para shows em Belém e no The Town

Mariah Carey desembarcou no Brasil na madrugada desta quinta-feira (11) para participar do 'Amazônia Live', em Belém, e do festival The Town, em São Paulo. A cantora de 56 anos foi recebida por fãs em frente ao hotel onde está hospedada, na capital paulista, posou para fotos e distribuiu autógrafos em itens relacionados à sua carreira.

A apresentação da artista no The Town está marcada para sábado (13), quando será a principal atração do Palco Skyline. Antes de Mariah, o palco recebe shows de Ivete Sangalo, Jessie J, Natasha Bedingfield e The Flight. No mesmo dia, o público poderá acompanhar apresentações de Lionel Richie, Gloria Groove, Priscilla convida Luccas Carlos, The Ghetto Heart Choir e Os Garotin convida Melly, no palco The One.

Show de Mariah Carey em Belém

Na quarta-feira (17), Mariah Carey vai se apresentar em um palco flutuante em formato de vitória-régia, integrado ao cenário do entardecer na região das ilhas de Belém. O espetáculo reunirá também quatro gerações da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O evento faz parte do movimento Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelo Rock in Rio e The Town. A iniciativa busca chamar atenção para a importância de manter a floresta em pé, reforçando a proteção dos povos originários e contribuindo para o desafio global de reduzir as emissões de carbono.

Setlist deve reunir grandes sucessos

Embora o repertório oficial ainda não tenha sido divulgado, a expectativa é de que a cantora inclua no show em Belém clássicos de sua carreira, como:

“Hero”

“We Belong Together”

“Fantasy”

“Always Be My Baby”

“Without You”

Mariah Carey já se apresentou no Rock in Rio

Esta não é a primeira vez que Mariah canta para o público brasileiro. Em setembro de 2022, ela foi a principal atração do Palco Sunset no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista chamou atenção ao usar um vestido cravejado de cristais estampado com a bandeira do Brasil.