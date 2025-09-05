The Town 2025: saiba quais artistas paraenses irão participar do festival

O festival The Town 2025 começa neste fim de semana, nos dias 6 e 7, e segue nos dias 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento reúne grandes nomes da música nacional e internacional, com destaque para artistas paraenses como Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos, Zaynara, Lambateria Baile Show e Raidol, que se apresentam pela primeira vez no festival.

Já entre as atrações internacionais estão Mariah Carey, Katy Perry, Green Day e Travis Scott, mostrando a diversidade de ritmos e a riqueza cultural que o festival oferece.

Paraenses no The Town 2025

No dia 6 de setembro, Raidol sobe ao palco Factory como convidada da banda The Mönic, representando o pop amazônico e a cena contemporânea do Pará.

No dia 14 de setembro, o palco The One recebe um encontro histórico da música paraense, com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, em uma celebração do passado, presente e futuro da música do Pará.

No mesmo dia, o palco Factory contará com o Lambateria Baile Show, que mistura ritmos amazônicos com beats eletrônicos, com participações especiais de Lia Sophia e Carol Pedroso.

“É muito bacana ter, em um festival como o The Town, representantes da cultura amazônica, que ainda têm pouca visibilidade fora do Norte do país. Estou muito feliz por poder levar para São Paulo um show dançante, que está há onze anos em cartaz em Belém, com a participação de artistas potentes como Lia Sophia, Carol Pedroso e meu xodó, que é o casal Seu João e Dona Nanci, que vão mostrar como se dança para São Paulo”, comemora Félix Robatto, idealizador da Lambateria e responsável pelo show.

Também no dia 14, sobe ao palco Factory o paraense Felipe Cordeiro participando do show de Geraldo Azevedo, juntamente a Juliana Linhares e Rachel Reis.

Raidol e o pop amazônico

O show de Raidol reúne clássicos da sua carreira juntamente com a sua participação especial com a banda The Mönic. A cantora explica que seu pop amazônico combina ritmos tradicionais do Pará, como carimbó, siriá e brega, com beats eletrônicos da América Latina, criando uma sonoridade contemporânea que conecta a Amazônia ao restante do Brasil.

"Esse momento no palco do The Town é uma vitória para muitos corpos, para muitos artistas. Eu sou uma pessoa trans, de Belém do Pará, então um corpo como o meu, quando está ocupando o espaço daquele, eu estou levando todas as travestis, os boys trans, as pessoas não-binárias de toda a Amazônia junto comigo no meu corpo", destaca Raidol, ressaltando a importância de representar a diversidade cultural amazônica.

Raidol também comenta que apesar das barreiras, celebra conquistas em prêmios e festivais e o fortalecimento de uma cena cultural diversa e inovadora. "O momento mais desafiador é continuar fazendo, acreditando e movimentando um cenário cultural que muitas vezes não é valorizado economicamente. Mas cada apresentação é a soma de milhares de mãos e pés que me ajudaram a chegar até aqui", reforça a artista, destacando a importância da coletividade.

The Town 2025 e a diversidade musical

Além dos artistas paraenses, o festival recebe nomes internacionais e nacionais como Mariah Carey, Katy Perry, Green Day, Ludmilla e Ivete Sangalo, consolidando o evento como um dos maiores do país.

Com shows que vão do pop amazônico ao rock, do brega à música latino-americana, o The Town 2025 promete ser uma vitrine da diversidade cultural do Brasil, unindo artistas consagrados e novas vozes, como Raidol, que representam a Amazônia contemporânea e a pluralidade da música paraense.