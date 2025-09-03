Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Entenda por que Mariah Carey quase não se movimenta durante os shows

Cantora se apresenta em um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, como parte do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, evento que integra a programação cultural da COP 30

Hannah Franco
fonte

Por que Mariah Carey prefere apresentações mais paradas no palco? (Divulgação Rock In Rio)

A cantora Mariah Carey, conhecida mundialmente pelos seus vocais poderosos, é uma das atrações mais aguardadas do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado no dia 17 de setembro, em Belém. Mas além da voz inconfundível, uma característica da artista continua gerando curiosidade: por que Mariah quase não se movimenta nos palcos?

Durante sua apresentação no Rock in Rio 2024, Mariah encantou o público com um repertório de hits, mas também chamou atenção por permanecer praticamente imóvel durante todo o show. A dúvida voltou à tona nas redes sociais, principalmente agora, com sua vinda ao Pará.

Amazônia Live: palco em forma de vitória-régia toma forma no Rio Guamá; veja os detalhes
O espetáculo Amazônia Live leva arte e consciência ambiental ao coração da floresta, com shows de Mariah Carey, Joelma e outros

Joelma revela que convidou Mariah Carey para experimentar tacacá em Belém
Cantora americana se apresentará no festival Amazônia Live no dia 17 de setembro, em palco flutuante no Rio Guamá

Por que Mariah Carey quase não se mexe no palco?

A resposta é simples: a prioridade sempre foi a voz. Mariah é uma vocalista técnica e detalhista, que preza pela perfeição nos agudos, harmonia e respiração. Como cantar dessa forma exige total controle corporal, ela evita movimentos excessivos para não comprometer a performance vocal.

Desde o início da carreira, Mariah nunca foi adepta de grandes coreografias e isso se tornou, com o tempo, uma marca registrada. Entre os fãs, virou até piada interna o fato de ela estar sempre parada, fazendo apenas gestos suaves com as mãos.

Em entrevista à revista Cosmopolitan, o ex-coreógrafo da cantora, Anthony Burrell, que trabalhou com ela entre 2013 e 2017, revelou que dançar nunca foi uma prioridade para Mariah. "Você sempre tem que ter em mente que ela é cantora antes de tudo. A prioridade não é ensiná-la a contar ritmo ou rotinas intermináveis. Eu queria dar à Mariah um toque moderno para renová-la, dar a ela uma pegada mais fresca e moderna, torná-la mais consciente de seu corpo e de suas falas, e não parecer que seus pés doem ao caminhar", explicou.

Segundo ele, Mariah nem sempre conta com coreógrafos ou diretores criativos em sua equipe, o que contribui para a ausência de elementos coreográficos mais elaborados.

Acidente grave fez Mariah ficar mais cuidadosa

Outro ponto importante aconteceu em 2013, durante as gravações do clipe de "#Beautiful". Mariah sofreu uma queda em uma plataforma e deslocou o ombro, além de machucar as costelas e danificar nervos. O acidente foi considerado por ela como um dos mais difíceis da carreira.

Após o episódio, a cantora passou a se apresentar com mais cautela. Em algumas ocasiões, foi vista utilizando tipoias estilizadas no palco.

image Cantora se apresentou com look glamouroso após lesão no ombro, em 2013. (Reprodução/Instagram)

Além da questão vocal e de saúde, o figurino de diva também influencia. Mariah costuma usar vestidos justos, saltos altos e peças que exigem cuidado ao se movimentar. Em uma de suas residências em Las Vegas, ela chegou a ser levada de cadeira de rodas pelos bastidores para preservar o visual e garantir segurança.

Nos palcos, a movimentação fica por conta dos bailarinos, que frequentemente criam uma atmosfera dinâmica em torno dela — às vezes, até carregando a artista de um lado para o outro.

Mariah Carey em Belém

A apresentação de Mariah Carey no festival Amazônia Live – Hoje e Sempre será realizada em um palco flutuante em forma de vitória-régia, instalado no Rio Guamá, em Belém. O show não contará com público presencial, mas será transmitido ao vivo pelo Multishow e pela Globoplay, com um compacto exibido pela TV Globo posteriormente.

O evento faz parte do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, como parte da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.

