Entenda por que Mariah Carey quase não se movimenta durante os shows

A cantora Mariah Carey, conhecida mundialmente pelos seus vocais poderosos, é uma das atrações mais aguardadas do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado no dia 17 de setembro, em Belém. Mas além da voz inconfundível, uma característica da artista continua gerando curiosidade: por que Mariah quase não se movimenta nos palcos?

Durante sua apresentação no Rock in Rio 2024, Mariah encantou o público com um repertório de hits, mas também chamou atenção por permanecer praticamente imóvel durante todo o show. A dúvida voltou à tona nas redes sociais, principalmente agora, com sua vinda ao Pará.

Por que Mariah Carey quase não se mexe no palco?

A resposta é simples: a prioridade sempre foi a voz. Mariah é uma vocalista técnica e detalhista, que preza pela perfeição nos agudos, harmonia e respiração. Como cantar dessa forma exige total controle corporal, ela evita movimentos excessivos para não comprometer a performance vocal.

Desde o início da carreira, Mariah nunca foi adepta de grandes coreografias e isso se tornou, com o tempo, uma marca registrada. Entre os fãs, virou até piada interna o fato de ela estar sempre parada, fazendo apenas gestos suaves com as mãos.

Em entrevista à revista Cosmopolitan, o ex-coreógrafo da cantora, Anthony Burrell, que trabalhou com ela entre 2013 e 2017, revelou que dançar nunca foi uma prioridade para Mariah. "Você sempre tem que ter em mente que ela é cantora antes de tudo. A prioridade não é ensiná-la a contar ritmo ou rotinas intermináveis. Eu queria dar à Mariah um toque moderno para renová-la, dar a ela uma pegada mais fresca e moderna, torná-la mais consciente de seu corpo e de suas falas, e não parecer que seus pés doem ao caminhar", explicou.

Segundo ele, Mariah nem sempre conta com coreógrafos ou diretores criativos em sua equipe, o que contribui para a ausência de elementos coreográficos mais elaborados.

Acidente grave fez Mariah ficar mais cuidadosa

Outro ponto importante aconteceu em 2013, durante as gravações do clipe de "#Beautiful". Mariah sofreu uma queda em uma plataforma e deslocou o ombro, além de machucar as costelas e danificar nervos. O acidente foi considerado por ela como um dos mais difíceis da carreira.

Após o episódio, a cantora passou a se apresentar com mais cautela. Em algumas ocasiões, foi vista utilizando tipoias estilizadas no palco.

Cantora se apresentou com look glamouroso após lesão no ombro, em 2013. (Reprodução/Instagram)

Além da questão vocal e de saúde, o figurino de diva também influencia. Mariah costuma usar vestidos justos, saltos altos e peças que exigem cuidado ao se movimentar. Em uma de suas residências em Las Vegas, ela chegou a ser levada de cadeira de rodas pelos bastidores para preservar o visual e garantir segurança.

Nos palcos, a movimentação fica por conta dos bailarinos, que frequentemente criam uma atmosfera dinâmica em torno dela — às vezes, até carregando a artista de um lado para o outro.

Mariah Carey em Belém

A apresentação de Mariah Carey no festival Amazônia Live – Hoje e Sempre será realizada em um palco flutuante em forma de vitória-régia, instalado no Rio Guamá, em Belém. O show não contará com público presencial, mas será transmitido ao vivo pelo Multishow e pela Globoplay, com um compacto exibido pela TV Globo posteriormente.

O evento faz parte do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, como parte da programação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em novembro na capital paraense.