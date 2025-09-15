Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Joelma reafirma força da música do Norte em show de hits no 'The Town'

Com hits marcantes, público participativo e presença forte da música do Norte, ela reafirmou seu papel como referência nacional

Gabrielle Borges
fonte

A presença de Joelma em um dos palcos principais de um festival de grande porte comprova que há espaço e demanda para artistas do Norte ocuparem espaços de destaque (Reprodução/Redes Sociaids/@joelmareal)

No último dia do Festival The Town, em São Paulo, Joelma fez um dos shows mais marcantes do dia. A cantora paraense levou ao Palco The One, um espetáculo repleto de sucessos, arrancou gritos, danças e provou, mais uma vez, que representa muito bem a música do Norte.

Desde os primeiros acordes, Joelma não deixou dúvidas: o repertório foi pensado para agradar, emocionar e envolver fãs. Clássicos como “A Lua Me Traiu” e “Voando pro Pará” estiveram presentes. O show da artista foi um dos mais elogiados no domingo.

VEJA MAIS

image Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica
A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

image Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town
A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

image Música paraense brilha no The Town com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara
A apresentação, neste domingo (14), começou com bailarinos embalados por batidas instrumentais, enquanto os telões exibiam imagens da Amazônia

As participações especiais também marcaram presença: Dona Onete trouxe o carimbó xamegado, Gaby Amarantos animou com seus hits e Zaynara, representante da nova geração paraense, emocionou com seu beat melody. Em meio aos vários hits paraenses, bandeiras do estado eram agitadas na multidão.

O show foi de alta energia do começo ao fim e o público não ficou parado, cantou cada verso, acompanhou coreografias, vibrou com a entrada de Joelma e interagiu com suas convidadas.

Entre sucessos dançantes, a rainha do calypso ainda reservou tempo para cantar um louvor, no único momento mais pausado da apresentação, que conquistou o público e os internautas nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

The Town

Joelma

Joelma no The Town

cultura

música paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

CINEMA

Cametá é cenário do próximo thriller policial “Marés de Sangue”

Cametá entra de forma expressiva no mapa do cinema nacional, mostrando a riqueza cultural da cidade, ao mesmo tempo em que leva suspense e emoção para a tela grande

15.09.25 8h00

COMEMORAÇÃO!

Dança dos Famosos: Silvero Pereira e paraense Thais Sousa alcançam 1º lugar; assista a apresentação

Na noite deste domingo (14), a dupla apresentou o ritmo piseiro, ao som da música “Aquelas Coisas”, de João Gomes

14.09.25 20h52

A VIDA PRESTA!

Fernanda Torres 60 anos: atriz tem trajetória marcada por prêmios, filmes icônicos e reconhecimento

Colunista Ismaelino Pinto comenta marcos da carreira e a versatilidade de Fernanda Torres no cinema

15.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda