VÍDEO: Joelma reafirma força da música do Norte em show de hits no 'The Town'
Com hits marcantes, público participativo e presença forte da música do Norte, ela reafirmou seu papel como referência nacional
No último dia do Festival The Town, em São Paulo, Joelma fez um dos shows mais marcantes do dia. A cantora paraense levou ao Palco The One, um espetáculo repleto de sucessos, arrancou gritos, danças e provou, mais uma vez, que representa muito bem a música do Norte.
Desde os primeiros acordes, Joelma não deixou dúvidas: o repertório foi pensado para agradar, emocionar e envolver fãs. Clássicos como “A Lua Me Traiu” e “Voando pro Pará” estiveram presentes. O show da artista foi um dos mais elogiados no domingo.
VEJA MAIS
As participações especiais também marcaram presença: Dona Onete trouxe o carimbó xamegado, Gaby Amarantos animou com seus hits e Zaynara, representante da nova geração paraense, emocionou com seu beat melody. Em meio aos vários hits paraenses, bandeiras do estado eram agitadas na multidão.
O show foi de alta energia do começo ao fim e o público não ficou parado, cantou cada verso, acompanhou coreografias, vibrou com a entrada de Joelma e interagiu com suas convidadas.
Entre sucessos dançantes, a rainha do calypso ainda reservou tempo para cantar um louvor, no único momento mais pausado da apresentação, que conquistou o público e os internautas nas redes sociais.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA