Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Música paraense brilha no The Town com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

A apresentação, neste domingo (14), começou com bailarinos embalados por batidas instrumentais, enquanto os telões exibiam imagens da Amazônia

Gabriel Pires
fonte

Joelma e Gaby Amarantos no palco (Foto: Wesley Allen | The Town)

Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara subiram ao palco do The Town, em São Paulo, neste domingo (14), celebrando e colocando a música paraense como protagonista no palco The One. A apresentação começou com bailarinos embalados por batidas instrumentais, enquanto os telões exibiam imagens da Amazônia, como rios e árvores, além de símbolos da artista, como a tradicional bota e a bandeira do Pará.

Durante a semana, as quatro artistas ensaiaram em Belém para a performance no festival. Joelma abriu o show com “Tchau pra você”, sucesso da Banda Calypso, e percorreu diferentes fases de sua carreira, passando por “Pra te esquecer” (2003), “A lua me traiu” e “Juras de amor”, até chegar a faixa “Voando pro Pará”.

Entre os momentos mais marcantes, Joelma recebeu no palco Dona Onete, que, mesmo sentada em cadeira de rodas, mostrou a potência de sua voz em músicas como “No meio do pitiú” e “Jamburana”. Logo depois, Gaby Amarantos surgiu no palco vestida de onça, com uma máscara que projetava feixes de luz verde sobre a plateia. O look foi inspirado na lenda e no primeiro álbum da cantora, "Treme”

No repertório de Gaby, estiveram “Ex Mai Love”, faixas do novo álbum e a inédita “Não me manda foguinho não”, que mistura referências de Luis Bonfá e da indie “Somebody That I Used To Know”, além de uma homenagem ao tecnobrega com “Me Libera”, da Banda Djavu.

The Town

A cantora Zaynara, um dos grandes nomes da nova geração de artistas paraense, também participou, interpretando canções como “Aquele Alguém” e “Sou do Norte”, reforçando o protagonismo da música paraense com o beat melody. Zaynara foi artista revelação no Prêmio Multishow 2024

De volta ao comando, Joelma entregou mais um de seus tradicionais pot-pourris, com “Temporal”, “Anjo”, “Se Quebrou” e “Acelerou”. O encerramento foi com todas as artistas se reuniram no palco para cantar juntas “Banzeiro”, levando a plateia ao delírio e coroando uma apresentação em que o Pará e sua música foram os grandes protagonistas.

Celebração

A celebração da música paraense também continua no Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece na próxima sábado (17), a partir das 18h15, no Rio Guamá, em Belém. O espetáculo terá como atração internacional a cantora Mariah Carey, que se apresenta em um palco flutuante no formato de vitória-régia, projetado especialmente para o evento. 

O show também destaca quatro gerações da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, que dividem o palco em uma celebração da cultura local e em contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém. O espetáculo será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, em sinal aberto, e os melhores momentos irão ao ar na TV Globo, após o programa Estrela da Casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

joelma

dona onete

gaby amarantos

zaynara

the town
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

EDUCAÇÃO

Seduc e MEC entregam Redes de Inovação para Educação Híbrida no Pará

A RIEH é uma parceria do MEC com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas (NEES/UFAL)

11.09.25 19h04

EDUCAÇÃO

Ministro da Educação anuncia novos investimentos no IFPA e entrega certificados do Pronatec em Belém

Investimentos somam R$ 180 milhões e incluem expansão do IFPA, retomada de obras e criação de linha de microcrédito para egressos do Pronatec

10.09.25 20h33

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Boulevard da Gastronomia em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Boulevard da Gastronomia, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

09.09.25 9h19

MAIS LIDAS EM BELÉM

INOVAÇÃO

Grupo Liberal lança novo espaço e aprofunda debates voltados à COP 30 e ao desenvolvimento no Pará

No próximo dia 25, será lançado o COP Talks, evento que aprofunda a agenda de debates da COP 30 de Belém e marca a inauguração do Espaço Liberal

14.09.25 9h00

BELÉM

Flanelinha é preso suspeito de coagir e cobrar vaga em rua de Belém

A ação deflagrada, na manhã deste domingo (13), é fruto do novo protocolo de atendimento disponibilizado pela prefeitura para vítimas de casos de extorsão, coação e constrangimento em espaços públicos da capital

14.09.25 15h19

LAZER

Na praça Batista Campos, famílias buscam lazer acessível e conexão em Belém

As famílias que vivem na capital ressaltam a importância de espaços ao ar livre

14.09.25 14h24

TDAH

Veja como a música pode melhorar a concentração e a comunicação de pessoas com TDAH

Ouvir música ou tocar um instrumento pode reduzir os sintomas e trazer mais qualidade de vida para crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)

14.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda