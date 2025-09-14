Música paraense brilha no The Town com Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara subiram ao palco do The Town, em São Paulo, neste domingo (14), celebrando e colocando a música paraense como protagonista no palco The One. A apresentação começou com bailarinos embalados por batidas instrumentais, enquanto os telões exibiam imagens da Amazônia, como rios e árvores, além de símbolos da artista, como a tradicional bota e a bandeira do Pará.

Durante a semana, as quatro artistas ensaiaram em Belém para a performance no festival. Joelma abriu o show com “Tchau pra você”, sucesso da Banda Calypso, e percorreu diferentes fases de sua carreira, passando por “Pra te esquecer” (2003), “A lua me traiu” e “Juras de amor”, até chegar a faixa “Voando pro Pará”.

Entre os momentos mais marcantes, Joelma recebeu no palco Dona Onete, que, mesmo sentada em cadeira de rodas, mostrou a potência de sua voz em músicas como “No meio do pitiú” e “Jamburana”. Logo depois, Gaby Amarantos surgiu no palco vestida de onça, com uma máscara que projetava feixes de luz verde sobre a plateia. O look foi inspirado na lenda e no primeiro álbum da cantora, "Treme”

No repertório de Gaby, estiveram “Ex Mai Love”, faixas do novo álbum e a inédita “Não me manda foguinho não”, que mistura referências de Luis Bonfá e da indie “Somebody That I Used To Know”, além de uma homenagem ao tecnobrega com “Me Libera”, da Banda Djavu.

A cantora Zaynara, um dos grandes nomes da nova geração de artistas paraense, também participou, interpretando canções como “Aquele Alguém” e “Sou do Norte”, reforçando o protagonismo da música paraense com o beat melody. Zaynara foi artista revelação no Prêmio Multishow 2024

De volta ao comando, Joelma entregou mais um de seus tradicionais pot-pourris, com “Temporal”, “Anjo”, “Se Quebrou” e “Acelerou”. O encerramento foi com todas as artistas se reuniram no palco para cantar juntas “Banzeiro”, levando a plateia ao delírio e coroando uma apresentação em que o Pará e sua música foram os grandes protagonistas.

Celebração

A celebração da música paraense também continua no Amazônia Live – Hoje e Sempre, que acontece na próxima sábado (17), a partir das 18h15, no Rio Guamá, em Belém. O espetáculo terá como atração internacional a cantora Mariah Carey, que se apresenta em um palco flutuante no formato de vitória-régia, projetado especialmente para o evento.

O show também destaca quatro gerações da música paraense: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, que dividem o palco em uma celebração da cultura local e em contagem regressiva para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém. O espetáculo será transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay, em sinal aberto, e os melhores momentos irão ao ar na TV Globo, após o programa Estrela da Casa.