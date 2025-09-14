Capa Jornal Amazônia
Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

O Liberal
fonte

Artista durante a apresenrtação neste domingo (Foto: Wesley Allens | The Towbn)

Aos 86 anos, Dona Onete voltou a brilhar no cenário nacional durante sua apresentação no The Town, em São Paulo, neste domingo (14). A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara, colocando a música paraense no centro do palco The One.

Um dos momentos mais marcantes foi a entrada de Dona Onete, que, mesmo sentada em cadeira de rodas, impressionou o público com sua voz potente em sucessos como “No meio do pitiú” e “Jamburana”. 

Emocionada, Dona Onete passou pouco tempo no palco. Mas a emoção maior foi nos últimos minutos do show. O encerramento reuniu todas as artistas para cantar juntas “Banzeiro”. E Dona Onete não escondeu a empolgação

A performance das artistas começou com bailarinos ao som de batidas instrumentais, enquanto os telões exibiam imagens da Amazônia, como rios e árvores, além de símbolos da cultura paraense, como a tradicional bota e a bandeira do estado.

Rock in Rio

A artista já tem histórico em palcos de festivais. Dona Onete foi quem comandou o show inédito e exclusivo “Pará Pop” no Palco Sunset do Rock in Rio em  2019. Na ocasião, cantora também se apresentou junto de Fafá de Belém e Gaby Amarantos.

dona onete

the town

cultura
Cultura
