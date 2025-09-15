Capa Jornal Amazônia
Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

Gabrielle Borges
fonte

Entre os destaques do repertório estiveram músicas autorais de Félix Robatto, sucessos de Lia Sophia como “Ai Menina”, e releituras de clássicos da música popular nortista. (Reprodução/ Redes Sociais/@liasophia)

No domingo, 14 de setembro de 2025, o Festival The Town, em São Paulo, ganhou uma dose vibrante de cultura amazônica com o show do Lambateria Baile Show, comandado por Félix Robatto, tendo a participação especial de Lia Sophia, Carol Pedroso e o casal de dançarinos Seu João e Dona Nanci. O palco Factory foi o espaço onde ritmos regionais carimbó, lambada, brega, cumbia e guitarrada  ganharam luz nacional, alegria de pista e celebração da identidade nortista. 

Logo de início ficou claro que não se tratava apenas de mais uma apresentação, mas de uma festa dançante com raízes fortes do Norte em um festival de projeção internacional.  A Lambateria, tradicional baile de Belém, trouxe um set repleto de carimbó, lambada, brega, cumbia e guitarrada, contagiando o público paulista. O som dançante, somado à presença de Lia Sophia, transformou o espaço em uma verdadeira pista de dança multicultural.

image Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town
A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

image Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town
As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

image Ao lado de Joelma, Zaynara emociona plateia com beat melody no The Town
Com apenas 24 anos, ela levou a cultura do Pará ao show de Joelma, empolgando o público com uma apresentação eletrizante que foi ovacionada pelos fãs

Entre os destaques do repertório estiveram músicas autorais de Félix Robatto, sucessos de Lia Sophia como "Ai Menina", e releituras de clássicos da música popular nortista.

A música da Amazônia mostra sua força no The Town

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais. Em meio a uma programação diversa, o show da Lambateria com Lia Sophia trouxe não apenas entretenimento, mas representatividade regional.

Um dos momentos mais emocionantes do show foi a participação de Seu João e Dona Nanci, um casal de terceira idade de Belém reconhecido pela dança apaixonada e representativa da cultura popular amazônica. Com passos leves, envolventes e cheios de afeto, o casal arrancou aplausos do público e simbolizou a força da tradição e da longevidade cultural.

Eles são figuras queridas nos bailes de Belém e foram homenageados por Félix Robatto com a música e videoclipe “Seu João e Dona Nanci”, celebrando sua importância na cena paraense. 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

