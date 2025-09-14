Ao lado de Joelma, Zaynara emociona plateia com beat melody no The Town

A cantora Zaynara, um dos grandes nomes da nova geração de artistas paraenses, marcou presença no último dia do festival The Town, no domingo (14), no Palco The One. Com apenas 24 anos, ela levou a cultura do Pará ao show de Joelma, empolgando o público com uma apresentação eletrizante que foi ovacionada pelos fãs.

Durante sua participação, Zaynara apresentou um repertório que misturou sucessos do disco É Beat Melody (2022), como “A Destruidora” e “Quem Manda em Mim” — esta última responsável pelo seu primeiro viral nas redes sociais — e hits recentes, incluindo “Sou do Norte”, “Perfume da Bôta” e “Aceita Meu Tchau”, parceria com a cantora Raphaela Santos. A cantora também interpretou “Aquele Alguém”, lançado em 2024 em colaboração com Joelma.

Reconhecida por sua relevância na cena musical, Zaynara foi eleita artista revelação no Prêmio Multishow 2024, consolidando-se como uma das vozes mais promissoras da nova geração da música paraense. Um dos momentos mais marcantes de sua apresentação no The Town foi quando conseguiu levantar a multidão com seu estilo autêntico e enérgico, marcado pelo beat melody e pelo brega.

Amazônia Live

Além do festival, Zaynara se prepara para integrar o line-up do Amazônia Live, evento dos mesmos produtores do Rock in Rio e The Town. Junto de Joelma, Dona Onete e Gaby Amarantos, a artista paraense se apresentará em um palco flutuante em formato de vitória-régia sobre as águas do Rio Guamá, em Belém do Pará, no próximo dia 17, no show intitulado Encontro de Gerações.