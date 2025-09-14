Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town
As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.
Com mais de 10 mil cristais, Gaby Amarantos surgiu vestida de cobra amazônica para sua apresentação no último dia do festival The Town, neste domingo (14), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A cantora se inspirou em um mito da região Norte para compor seu look no palco The One, onde brilhou ao lado de Joelma, Dona Onete e Zaynara.
O figurino, criado pelos stylists Bruno Pimentel e Victor Hugo Mattos, foi desenvolvido com trabalhos e aplicações manuais, como o crochê, presente na cultura brasileira. Além dos 10 mil cristais, a peça conta com resina, miçangas e tecido de reuso, e também incorpora elementos high tech, uma das marcas registradas dos looks de Gaby. As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.
No repertório de Gaby Amarantos no The Town, estiveram as músicas "Ex Mai Love", faixas de seu novo álbum, e a inédita "Não me manda foguinho não". Ela também fez uma homenagem ao tecnobrega com "Me Libera", da Banda Djavu.
Inspiração para o look
A inspiração para o look veio da lenda da Cobra Grande, ou Boiúna, um mito amazônico que descreve uma serpente poderosa, ligada à criação do mundo. Essa criatura é capaz de manipular os rios, mudar o curso das águas e até assumir outras formas, como barcos ou mulheres.
No imaginário da encantaria brasileira, a Boiúna é uma cobra gigantesca que habita as profundezas dos rios, da terra ou dos lagos, e seus olhos luminosos aterrorizam quem a encontra. A lenda diz que, cada vez que o homem faz mal à floresta, Boiúna se mexe e "treme" a terra – uma referência ao nome do primeiro disco de Gaby Amarantos.
