Mulher viraliza após criticar os figurinos das artistas paraenses no Amazônia Live: ‘Achei horrível’

Uma mulher viralizou nas redes sociais ao criticar os figurinos das cantoras paraenses no evento Amazônia Live, que foi realizado na última quarta-feira (17), em um palco flutuante no Rio Guamá. O show contou com a presença internacional de Mariah Carey e das artistas Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara, que puderam celebrar e valorizar a cultura amazônica.

“Gente, agora eu vou falar aqui, vou criticar mesmo, tá? A roupa do povo que canta aqui de Belém. Ai, gente, pelo amor de Deus, a Mariah vem lá da casa dela, linda, bela e maravilhosa, mas esse povo aqui só roupa feia. Parece que a gente é um bando de 'caboclo', leso. Esse povo daqui de Belém não dá”, opinou a mulher na internet.

Após expor suas ideias, a mulher ainda fez críticas específicas às roupas de cada cantora. “A Joelma vem com aqueles ‘botão’ dela que eu já acho horroroso, sempre achei horroroso. Gaby Amarantos vem com aquela roupa horrorosa, igual a uma lesa. Aí vem aquela Zaynara também a mesma coisa, parece uma Matinta Perera, meu Deus do céu. A que eu mais gostei da roupa, do look, foi da dona Onete”, disse.

VEJA MAIS

Divergência de Opiniões

Nos comentários da publicação, algumas pessoas concordaram com a mulher que resolveu expor a opinião no perfil de seu TikTok. "Sou de Belém e ela não mentiu, parem de passar pano galera", escreveu um homem, consentindo com a mulher. "Eu tenho a mesma opinião", revelou outra pessoa. "Né isso?", concordou outra.

Já outros internautas não concordaram com as críticas, alegando que os figurinos fazem parte da representatividade amazônica. “O figurino representa a Amazônia, evocando a sua biodiversidade. Foi essa a intenção!”, realçou uma pessoa. “Não mana, pera aí que eles vão mudar o estilo, a identidade cultural, só porque a senhora não quer ser caboquinha! Se manque!”, comentou outra mulher no vídeo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)