O Liberal chevron right Cultura chevron right

Veja os looks de Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara no show de abertura do Amazônia Live

Artistas paraenses encantaram o público com figurinos inspirados na Amazônia durante o festival realizado no palco flutuante no Rio Guamá

Hannah Franco
fonte

Veja os looks de Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara no show de abertura do Amazônia Live

O show de abertura do Amazônia Live – Hoje e Sempre, realizado na tarde desta quarta-feira (17/9), em Belém, foi marcado não só pela potência musical de Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, mas também pelos looks usados pelas artistas paraenses. Cada uma trouxe ao palco flutuante montado sobre o Rio Guamá elementos visuais que representaram a identidade amazônica.

A apresentação antecedeu o aguardado show da cantora norte-americana Mariah Carey, que encerra a programação do dia com performance exclusiva no mesmo palco em formato de vitória-régia. Confira as roupas de das paraenses no Amazônia Live.

Joelma

A cantora Joelma chamou atenção ao surgir no palco com um look inspirado na arara-azul, uma das aves mais emblemáticas da Amazônia. O figurino trazia tons de azul vibrante, com asas estilizadas presas aos braços da artista. 

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos brilhou com um look artesanal criado no ateliê do Projeto Ponto Firme, idealizado por Gustavo Silvestre. A peça une o crochê manual com aplicações de cristais Swarovski, resultando em um visual luxuoso com forte valor simbólico e social. O projeto, que capacita pessoas em situação de vulnerabilidade, transforma o fazer manual em ferramenta de inclusão e renda.

Dona Onete

Dona Onete surgiu com um vestido que fazia alusão direta à vitória-régia, planta símbolo da região amazônica. Com tons de verde e detalhes em rosa, o figurino imitou tanto a flor quanto a folha da planta. Para completar o visual, a artista usou uma flor rosa nos cabelos.

image Look de Dona Onete no Amazônia Live. (Divulgação/The Town)

Zaynara

A jovem cantora Zaynara, representante da nova geração da música do Pará, apostou em um look ousado e cheio de atitude. Seu figurino foi confeccionado com pele de pirarucu, fios de palha e cuias, elementos tradicionais da região.

.
