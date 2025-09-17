Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Vai chover? Veja a previsão do tempo para o show de Mariah Carey no Amazônia Live

Apresentação da cantora está marcada para 18h15 em palco flutuante sobre o Rio Guamá; forte chuva interrompeu show de artistas paraenses mais cedo

Hannah Franco

Na tarde desta quarta-feira (17/9), o início da programação do Amazônia Live – Hoje e Sempre, em Belém, foi marcado por uma forte e breve chuva que surpreendeu o público e os artistas no palco. A apresentação conjunta das paraenses Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara precisou ser interrompida por questões de segurança, já que o palco é montado ao ar livre, sobre as águas do Rio Guamá.

Acompanhe a transmissão completa do Amazônia Live - Hoje e Sempre ao vivo

Apesar da instabilidade no início do evento, a expectativa agora se volta para o aguardado show de Mariah Carey, previsto para começar às 18h15. A apresentação será transmitida ao vivo para todo o Brasil, pelos canais Multishow e Globoplay (em resolução 4K para assinantes premium). Já a TV Globo exibirá os melhores momentos do show após o programa Estrela da Casa.

O palco, em formato de vitória-régia, foi especialmente montado para o festival e contará com uma balsa equipada com arquibancadas para receber cerca de 500 convidados, além da equipe técnica. Para o conforto do público presente, capas de chuva estão sendo distribuídas pela organização.

E a previsão do tempo? Vai chover de novo?

De acordo com o serviço Climatempo, não há previsão de chuva para o início da noite em Belém. No entanto, a umidade relativa do ar permanece alta, com índices próximos de 70%, o que favorece a formação de nuvens e pode trazer instabilidade pontual. Ou seja, pode ser que chova novamente.

Apesar da ausência de previsão direta de chuva, a breve tempestade no início da programação acendeu o alerta para possíveis mudanças repentinas no clima.

O Amazônia Live faz parte da programação do projeto Amazônia Para Sempre, idealizado por Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town. O festival integra a contagem regressiva para a COP 30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que será sediada em Belém, em novembro.

