VÍDEO: chuva interrompe show do Amazônia Live durante apresentação de Gaby Amarantos

A abertura do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que ocorre nesta quarta-feira (17/9), em Belém, foi marcada muita chuva. O evento teve seu início por volta das 16h30, com apresentações de Zaynara, Dona Onete, Joelma e Gaby Amarantos.

Acompanhe a transmissão completa do Amazônia Live - Hoje e Sempre ao vivo

O quarteto abriu a programação com o clássico carimbó “Lua, Luar” e, em seguida, Joelma levantou o público ao som de sucessos como “Juras de Amor”, “Voando Pro Pará” e “Tchau Pra Você”.

VEJA MAIS

Logo depois, Gaby Amarantos assumiu o palco cantando “Ex Mai Love” e iniciando a performance de “Foguinho”, faixa de seu novo álbum. No entanto, foi neste momento que uma forte chuva caiu sobre o local, forçando a interrupção do show no meio da apresentação da cantora. A pausa durou menos de 20 minutos.

Após a apresentação das paraenses, está previsto um intervalo de aproximadamente uma hora até o início do show da cantora norte-americana Mariah Carey, que deve subir ao palco às 18h15. A apresentação internacional será transmitida ao vivo pelo canal Multishow e pela plataforma Globoplay.