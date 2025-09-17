Diretora de marketing afirma que organização do Amazônia Live teve diálogo próximo com a comunidade

Nesta quarta-feira (17), a diretora de marketing da produtora Rock World, Ana Deccache, afirmou que a organização do Amazônia Live se preocupou em achar um lugar de baixa densidade demográfica para que a comunidade ribeirinha não fosse afetada pela montagem do palco. Além disso, ela afirmou que representantes da comunidade estão presentes no evento.

Em coletiva de imprensa realizada pela manhã, Roberta Medina, vice-presidente executiva da produtora Rock World e responsável pela direção do evento, falou com a imprensa sobre a ausência de público para a apresentação de Mariah Carey.

Segundo ela, o acesso restrito foi intencional por se tratar de uma apresentação em formato de TV, e não um show propriamente dito.

“A gente quer essa imagem: a Mariah, que tem alcance internacional, pegando essa floresta de dia. A gente quer essa imagem deslumbrante, vocês não tem ideia da potência dessa imagem”, afirmou.