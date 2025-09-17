Capa Jornal Amazônia
Famosos postam a caminho de apresentação de Mariah Carey no projeto Amazônia Live

O projeto Amazônia Live promeove um especial de televisão direto do rio Guamá

O Liberal
fonte

Os jornalistas Zeca Camargo e Renata Ceribelli, a ex-ginasta Daniele Hypólito, a ex-BBB Isabelle Nogueira e a influenciadora Blogueirinha foram alguns dos que já postaram a caminho do evento que tem previsão para começar às 18h15 (Thiago Gomes)

Nesta quarta-feira (17), diversos famosos estão em Belém para acompanhar a apresentação da cantora Mariah Carey no Amazônia Live. Os jornalistas Zeca Camargo e Renata Ceribelli, a ex-ginasta Daniele Hypólito, a ex-BBB Isabelle Nogueira e a influenciadora Blogueirinha foram alguns dos que já postaram a caminho do evento que tem previsão para começar às 18h15.

Acompanhe a transmissão completa do Amazônia Live - Hoje e Sempre ao vivo

O show faz parte da programação especial do projeto, que reúne nomes nacionais e internacionais em defesa da preservação da floresta amazônica.

Roberta Medina explica escolha de Mariah Carey

Durante coletiva de imprensa, a vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, destacou o objetivo da escolha da cantora e do formato televisivo do evento. “Tudo o que fizemos até aqui foi para levar uma imagem potente da Amazônia para o mundo. Queremos chamar atenção para a importância de manter a floresta de pé, para a saúde do planeta, e que existem soluções para isso”, afirmou.

Programação segue até sábado no Mangueirão

No sábado (20), a agenda continua no estádio Mangueirão, em Belém, com show gratuito de Ivete Sangalo, intitulado “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, que deve reunir 46 mil pessoas. No mesmo palco também se apresentam Viviane Batidão, conhecida como Rainha do Tecnomelody, e a festa Lambateria Baile Show, que terá a participação de Lia Sophia levando guitarrada e carimbó ao público.

