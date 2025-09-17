Amazônia Live: Mariah Carey e estrelas paraenses cantam pela vida da floresta

Para levar a mensagem de que a vida amazônica e de outros biomas do mundo precisam ser preservados, nada melhor que a música. Então, no por do Sol desta quarta-feira (17), a cantora norte-americana Mariah Carey e as paraenses Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara se integram em um palco flutuante em forma de vitória-régia, planta símbolo da Amazônia, no festival “Amazônia Live - Hoje e Sempre”, em pleno Rio Guamá. Tudo isso a partir das 18h15.

Promovido pelo Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale, o “Amazônia Live” terá transmissão ao vivo pelo Globoplay e Multishow. Os melhores momentos serão exibidos pela TV Globo logo após “Estrela da Casa”.

A condução ficará por conta de Kenya Sade e Milton Cunha, que, além de música, também trarão reflexões sobre a importância da preservação da floresta amazônica. O festival vai funcionar como um portfolio da diversidade sonora amazônica em sintonia com outros sotaques, como o de Mariah Carey, de outras terras do planeta, todos irmanados pela causa ambiental.

Mariah Carey é considerada como “Pássaro Supremo”, pelo seu alcance vocal de cinco oitavas, estilo de canto melismático e uso exclusivo do registro de apito (o mais agudo possível). Ela se notabiliza como cantora, compositora, produtora musical e atriz e é dona de uma carreira artística magistral. Mariah apresentou-se recentemente no festival The Town, em São Paulo, e desembarcou em Belém na noite de segunda-feira (16).

No desembarque, Mariah foi carinhosa com funcionários no Aeroporto Internacional de Belém. A artista distribuiu autógrafos e cumprimentos sorridentes. Ao chegar a um hotel no bairro de Nazaré onde se hospedou, a artista foi ovacionada por um grupo de fãs de plantão no local. A Diva desceu do veículo e fez questão de acenar da recepção e interagir com os admiradores em festa. Desde que chegou à capital paraense, Mariah Carey tem sido saudada por seus fãs.

Fãs se mantiveram concentrados, nessa terça-feira (16), em frente ao hotel onde Mariah Carey está hospedada, o que deverá prosseguir nesta quarta (17). O foco dos admiradores da cantora é conferir de perto a artista em solo paraense.

É o caso, entre outros, da estudante Natália Furriel. Ela, inclusive, planeja uma homenagem futura à Mariah. "Sou fã da Mariah Carey desde criança. São 30 anos acompanhando a carreira dela. Agora estou grávida e vou dar o nome da minha filha de ‘Mariah Carey’ em homenagem a ela', revelou a fã, emocionada.

Palco em formato de vitória-régia onde as estrelas se apresentarão no 'Amazônia Live' (Foto: Divulgação / Amazônia Live)

O publicitário Gabriel Lohan, integrante do fã-clube Mariah Carey Belém, também foi conferir de perto a cantora. Gabriel acompanha a artista desde a infância e diz que o grupo chegou ao hotel ainda na noite de segunda-feira (15). "Ontem (15) ficamos aqui até meia-noite, mas ela não desceu. Voltamos hoje (16) cedo e vamos ficar na expectativa de conseguir um abraço, um autógrafo ou pelo menos um tchauzinho”, destacou. O decorador Marcos Ferreira, também integrante do fã-clube, declarou: "Uma coisa certa: não vamos desistir até conseguir nosso autógrafo ou uma foto com ela". Não é menor o agito dos fãs de Mariah Carey nas redes sociais.

Vibração

No palco "do Amazônia Live" vão se apresentar talentos amazônicos. Diva do carimbó chamegado e com um entusiasmo de 86 anos de vida, Dona Onete vai entoar cantos que falam muito da realidade e do imaginário amazônico. Dona Onete prepara-se, inclusive, para gravar o audiovisual “Quatro Contas” no Festival Psica 2025, em Belém, no mês de dezembro próximo.

Outra atração “valendo” (como se diz no Pará) é a super Joelma. A cantora dispensa apresentações e, como Dona Onete, Gaby Amarantos, Zaynara e a própria Mariah Carey, “enlouqueceu” o público na capital paulistamo The Town. “Vamos fazer muito barulho!”, adianta a Diva do calypso. Ela destaca estar muito feliz com essa visibilidade dada ao Pará, neste dias que antecedem à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (30ª COP 30).

A cantora Zaynara não esconde a felicidade de dividir o palco com artistas fundamentais para ela. “Elas são referências para mim, sempre foram. Isso abre mais caminhos, porque temos muitos artistas aqui. É um momento muito especial e não teria lugar melhor para cantar juntas do que aqui”, ressalta Zaynara. Essa artista atua em um novo álbum e diz que o show desta noite tem tudo a ver com o clima do novo trabalho.

Uma das atrações da noite no “Amazônia Live” é a cantora Gaby Amarantos. “Esse “furacão” da música paraense está de álbum novo, o “Rock Doido”, que traduz toda a vibração das festas nas cidades do Pará. “Estou muito feliz, muito grata, por estar aqui representando a periferia de Belém, com essas mulheres maravilhosas, é um momento importante para a cultura brasileira”, afirma Gaby.

Entre os nomes de famosos confirmados para prestigiar o “Amazônia Live” Samuel de Assis, Amaury Lorenzo, Daniele Hypólito, Clara Buarque, Max Petterson, Caio Blat, Marcelo Serrado e Gabi Melhim.

O “Amazônia Live” tem como mensagem a necessidade de se manter a floresta em pé e da proteção dos povos originários. A primeira edição desse evento se deu em 2016, em Manaus (AM) e teve a participação dos artistas Plácido Domingo, Saulo Laucas, Andreas Kisser e Ivete Sangalo.

Acerca da escolha de Mariah Carey e do formato televisivo do “Amazônia Live” em 2025, a vice-presidente da Rock World, Roberta Medina, explica que com essas ações se buscou ampliar o alcance da mensagem. “Tudo o que fizemos até aqui foi para levar uma imagem potente da Amazônia para o mundo. Queremos chamar atenção para a importância de manter a floresta de pé, para a saúde do planeta, e que existem soluções para isso”, enfatiza.

A programação seguirá no sábado (20), no Estádio do Mangueirão, em Belém, onde Ivete Sangalo fará um show gratuito, intitulado "Grande Encontro Por Um Mundo Melhor", para 46 mil pessoas. No mesmo palco estarão Viviane Batidão, a Rainha do Tecnomelody, e a festa Lambateria Baile Show, que convida Lia Sophia para levar guitarrada e carimbó ao público.

Serviço:

Show ‘Amazônia Live: Hoje e Sempre’

Com Mariah Carey, Dona Onete, Joelma,

Gaby Amarantos e Zaynara

Em 17 de setembro de 2025

Transmissão ao vivo do palco no Rio Guamá

a partir das 18h15

Melhores Momentos na TV Globo, depois de “Estrela da Casa”