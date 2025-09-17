Exclusivo: Roberta Medina fala sobre iniciativas apoiadas pelo projeto Amazônia Live

Após coletiva de imprensa sobre o Amazônia Live, Roberta Medina, vice-presidente executiva da produtora Rock World e responsável pela direção do evento, falou com exclusividade ao Grupo Liberal sobre as características do projeto e sua continuidade.

"Mais de cem projetos foram inscritos em nosso edital (para apoio a financiamento de ações de valorização e reflorestamento da região amazônica). O 'mix' dos projetos escolhidos foi muito rico, quando a gente tem um projeto que foca em reciclagem, que é um tema muito importante para a região; quando a gente vê o trabalho do Instituto Peabiru, que trabalha tanto com a importância das abelhas para a preservação da floresta quanto para a geração de renda da população local; tudo isso vem de encontro com o que temos aprendido com o que os especialistas têm nos ensinado, de que as florestas mais saudáveis são aquelas que possuem gente vivendo nela", afirmou Roberta Medina.

A empresária contou ainda que pôde conhecer um dos projetos mais de perto, e falou sobre o Cojovem (Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável). "Tem um projeto diferenciado, que é o Cojovem. É muito importante que a gente tenha uma juventude engajada como defensores e porta-vozes dessa missão", disse.