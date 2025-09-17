Governador Helder Barbalho sobre Amazônia Live: 'Esse evento não tem recurso público'
Governador vê Amazônia Live como “oportunidade extraordinária” para o Pará
Durante coletiva de imprensa do Amazônia Live que foi realizada nesta quarta-feira (17), o governador do Pará, Helder Barbalho afirmou que o evento não conta com patrocínio público, mas o classificou como "uma oportunidade extraordinária".
"Nós temos a absoluta compreensão que a visibilidade que o Pará atrai sendo sede da COP deve nos desafiar a enxergar e aproveitar a oportunidade do que isso pode nos deixar de legado”, afirmou.
