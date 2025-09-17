Roberta Medina explica ausência de público em apresentação de Mariah Carey: 'não é um show'

Nesta quarta-feira (17), durante coletiva de imprensa sobre o Amazônia Live, Roberta Medina, vice-presidente executiva da produtora Rock World e responsável pela direção do evento, falou com a imprensa sobre a ausência de público para a apresentação de Mariah Carey.

Segundo ela, o acesso restrito foi intencional por se tratar de uma apresentação em formato de TV, e não um show propriamente dito.

VEJA MAIS

“A gente quer essa imagem: a Mariah, que tem alcance internacional, pegando essa floresta de dia. A gente quer essa imagem deslumbrante, vocês não tem ideia da potência dessa imagem”, afirmou.