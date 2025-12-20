Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Especial de Natal de Manu Bahtidão emociona público no Theatro da Paz; VÍDEO

A cantora apresenta espetáculo inédito com sucessos da carreira, convidados especiais e decoração temática no Theatro da Paz

Hannah Franco
fonte

Theatro da Paz é palco do Especial de Natal de Manu Bahtidão nesta sexta-feira (Reprodução/Instagram)

A cantora Manu Bahtidão subiu ao palco do Theatro da Paz, em Belém, na última sexta-feira (19), para o tão aguardado especial de Natal, que mistura grandes sucessos da artista, incluindo o hit “Par Perfeito”. Para esta apresentação, Manu optou por um visual clássico e elegante, com um vestido longo vermelho, que traz a vibe natalina para a noite.

O evento é exclusivo para convidados e fãs selecionados e conta com participações especiais de nomes consagrados da música brasileira, como Wanessa Camargo, Rebeca Lindsay, Liah Soares, Daniel Sobral e o grupo Bruno & Trio. O palco do Theatro da Paz foi decorado com uma grande árvore de Natal e recebeu uma orquestra completa.

VEJA MAIS

image Wanessa Camargo chega a Belém para participar do espetáculo natalino de Manu Bahtidão
Cantora desembarcou na capital paraense nesta sexta-feira (19) e se reuniu com a artista Liah Soares e o ex-BBB Marcus Brito antes do espetáculo no Theatro da Paz

image Manu Bahtidão celebra o Natal com espetáculo inédito no Theatro da Paz
A cantora apresenta o Especial de Natal com músicas 100% autoriais, com arranjos exclusivos e acompanhamento de orquestra completa. O espetáculo será registrado e transformado em um novo projeto audiovisual, reunindo grandes sucessos da artista em clima natalino

A apresentação é conduzida pelo influenciador e apresentador Lucas Guimarães, que interage com os artistas e o público durante a noite.

Manu Bahtidão destacou a proposta do espetáculo, que vai além da música: “O intuito é esse: aquela celebração de Natal, reunir amigos, familiares, pessoas que a gente gosta, além das pessoas que a gente gostaria que vissem o nosso trabalho. Aquele negócio de ficar juntinho mesmo e celebrar essa noite especial”, afirmou a cantora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Manu Bahtidão

natal

show no Theatro da Paz
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Joelma é atração principal do aniversário de 34 anos de Novo Repartimento

Evento gratuito reúne artistas da terra, shows nacionais e ações sociais nesta sexta (19)

19.12.25 18h13

REVITALIZAÇÃO

Escadaria do Mirante de São Benedito recebe pintura artística com símbolos da festividade

O resultado foi compartilhado nas redes sociais no prefeito na última quinta-feira (19)

19.12.25 17h10

SAÚDE E PAGODE

Corrida ‘No Pace do Amor’ une esporte, pagode e pôr do sol na Cidade Velha

O bloco Amor de Carnaval e a ChipBelém realizam corrida de 5 km com percurso no Portal da Amazônia e shows de pagode no NaBêra

19.12.25 10h37

SUCESSO

Zaynara lança remix de música com a presença de influenciadores paraenses

Música chega com visualizer inédito com participações também de bailarinos e tem balada de Belém como cenário

19.12.25 9h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e não se importa com críticas

19.12.25 10h21

espetáculo

Especial de Natal de Manu Bahtidão emociona público no Theatro da Paz; VÍDEO

A cantora apresenta espetáculo inédito com sucessos da carreira, convidados especiais e decoração temática no Theatro da Paz

20.12.25 0h03

SURTO COLETIVO?

Retrospectiva 2025: relembre os artistas internacionais que passaram por Belém

Celebridades do mundo todo marcaram presença na capital paraense durante grandes eventos

19.12.25 22h50

Novela turca

Conheça cinco novelas turcas censuradas que foram modificadas ou canceladas

A Turquia vive sob um governo de direita desde que Recep Tayyip Erdogan assumiu o poder em 2003

25.04.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda