Especial de Natal de Manu Bahtidão emociona público no Theatro da Paz; VÍDEO

A cantora Manu Bahtidão subiu ao palco do Theatro da Paz, em Belém, na última sexta-feira (19), para o tão aguardado especial de Natal, que mistura grandes sucessos da artista, incluindo o hit “Par Perfeito”. Para esta apresentação, Manu optou por um visual clássico e elegante, com um vestido longo vermelho, que traz a vibe natalina para a noite.

O evento é exclusivo para convidados e fãs selecionados e conta com participações especiais de nomes consagrados da música brasileira, como Wanessa Camargo, Rebeca Lindsay, Liah Soares, Daniel Sobral e o grupo Bruno & Trio. O palco do Theatro da Paz foi decorado com uma grande árvore de Natal e recebeu uma orquestra completa.

A apresentação é conduzida pelo influenciador e apresentador Lucas Guimarães, que interage com os artistas e o público durante a noite.

Manu Bahtidão destacou a proposta do espetáculo, que vai além da música: “O intuito é esse: aquela celebração de Natal, reunir amigos, familiares, pessoas que a gente gosta, além das pessoas que a gente gostaria que vissem o nosso trabalho. Aquele negócio de ficar juntinho mesmo e celebrar essa noite especial”, afirmou a cantora.