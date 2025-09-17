Samuel de Assis e Lia Sophia prestigiam show do Amazônia Live em Belém

O ator Samuel de Assis e a cantora Lia Sophia estão entre os artistas convidados do Amazônia Live – Hoje e Sempre, que será realizado no fim da tarde desta quarta-feira (17), em um palco flutuante no rio Guamá, em Belém. Ambos destacaram a emoção de participar do espetáculo e a importância da causa ambiental celebrada no evento.

Conhecido por papéis de destaque na televisão e no cinema, Samuel de Assis afirmou que estar em Belém para acompanhar o show é uma experiência especial.

“É incrível! Estou achando tudo maravilhoso! Quando você junta estar em Belém, que é uma das maravilhas do mundo, estar no meio do rio, que é onde a gente mais ama, e fazendo tudo isso por uma causa nobre, não tem nada melhor”, declarou.

Samuel destacou que, apesar do clima de festa, o momento também é de conscientização sobre a importância da floresta amazônica. Questionado se já havia aprendido o tradicional “Sal” paraense, popularizado por Gaby Amarantos, respondeu em tom bem-humorado: “Não estou sabendo, mas vou saber. Você vai ver no final do dia”.

A cantora Lia Sophia, que se apresentará no sábado (20) no segundo show do Amazônia Live, no Mangueirão, também chegou ao evento visivelmente emocionada.

“Acho que é um movimento muito importante para chamar atenção para as nossas florestas, para a nossa Amazônia. E vai ser um espetáculo belíssimo, com artistas incríveis da nossa terra e uma diva como Mariah Carey. Vai ser um momento muito especial”, disse.

Sobre o visual escolhido para a ocasião, Lia revelou estar vestindo uma peça assinada pelo parintinense Helerson da Maia. “Foi preparada especialmente para esse momento. Eu acho que é um momento especial, então a gente tem que estar sim divando”, brincou.

O ator Marcelo Serrado, o youtuber Max Petersson, a ginasta Daniele Hypolito e a jornalista Renata Ceribelli também já estão a caminho do festival.