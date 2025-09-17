'Quem vai banzeirar somos nós', diz Dona Onete sobre show no meio do rio com Mariah Carey

Às vésperas de um dos shows mais simbólicos da carreira, as cantoras paraenses Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara compartilharam, nesta quarta-feira (17), suas expectativas para o Amazônia Live, espetáculo realizado sobre as águas do rio Guamá, em Belém. No palco flutuante em forma de vitória-régia, elas dividem espaço com a estrela internacional Mariah Carey para levar ao mundo a força da música amazônica.

“Eu fiquei meio com medo, porque eu também não sei nadar. Mas tá tudo certo, estão me levando com todo carinho. Quem vai banzeirar somos nós, no meio do rio!”, brincou Dona Onete, que relembrou o sucesso de “Banzeiro” em outras apresentações e prometeu uma noite histórica.

“Vamos oferecer uma flor de jambu para a cantora que veio de fora, pra ela começar a tremer desde agora”, completou, aos risos.

Força da música amazônica no palco

Gaby Amarantos reforçou o papel simbólico do evento: “O protagonismo é da Amazônia. É nosso, da nossa música, da nossa arte. Vai ser um recado pro mundo: é a vez do Norte, do Pará, da Amazônia”.

A cantora ainda adiantou o que pretende ensinar para Mariah Carey: “Tem que aprender o sal, o treme, o rock doido. Venha com pavulagem, traga sua raquetinha pra matar os carapanãs e passe sua andiroba”, brincou. “A gente tem divas pop de várias gerações. A nossa música é nacional, é internacional, é global. Vamos incendiar o planeta com a nossa alegria”, completou.

Zaynara fala sobre legado e futuro

A jovem Zaynara também celebrou o momento: “Esse rio é nossa estrada, vai ser muito especial. É um grito de que a nossa música produzida na Amazônia se encaixa no Brasil e no mundo”.

Ela destacou ainda o legado: “Aprendo muito com elas [cantoras conterrâneas]. E espero abrir caminho para outras meninas que venham depois de nós”, acrescentou.

Horário e transmissão do Amazônia Live

Promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale, o Amazônia Live – Hoje e Sempre começa às 18h15 desta quarta-feira (17) e será transmitido ao vivo pelo Globoplay e Multishow, com melhores momentos na TV Globo após o programa Estrela da Casa.

O palco flutuante foi instalado no rio Guamá, em frente à Estação das Docas, e tem o formato de uma vitória-régia, planta símbolo da região. A proposta do evento é reunir música, identidade cultural e ativismo ambiental em uma grande celebração pela preservação da floresta. A apresentação será conduzida por Kenya Sade e Milton Cunha.