Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Quem vai banzeirar somos nós', diz Dona Onete sobre show no meio do rio com Mariah Carey

Artistas paraenses celebram protagonismo da Amazônia em espetáculo flutuante transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17)

Amanda Martins e Gabriel da Mota
fonte

Zaynara, Dona Onete e Gaby Amarantos embarcam para o show do Amazônia Live nesta quinta (17) em Belém (Tarso Sarraf / O Liberal)

Às vésperas de um dos shows mais simbólicos da carreira, as cantoras paraenses Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara compartilharam, nesta quarta-feira (17), suas expectativas para o Amazônia Live, espetáculo realizado sobre as águas do rio Guamá, em Belém. No palco flutuante em forma de vitória-régia, elas dividem espaço com a estrela internacional Mariah Carey para levar ao mundo a força da música amazônica.

“Eu fiquei meio com medo, porque eu também não sei nadar. Mas tá tudo certo, estão me levando com todo carinho. Quem vai banzeirar somos nós, no meio do rio!”, brincou Dona Onete, que relembrou o sucesso de “Banzeiro” em outras apresentações e prometeu uma noite histórica.

“Vamos oferecer uma flor de jambu para a cantora que veio de fora, pra ela começar a tremer desde agora”, completou, aos risos.

Força da música amazônica no palco

Gaby Amarantos reforçou o papel simbólico do evento: “O protagonismo é da Amazônia. É nosso, da nossa música, da nossa arte. Vai ser um recado pro mundo: é a vez do Norte, do Pará, da Amazônia”.

VEJA MAIS

image Amazônia Live: escolha por Mariah Carey foi por necessidade de 'comunicação internacional'
Cantora foi escolhida para fortalecer o alcance internacional do evento.

image Roberta Medina explica ausência de público em apresentação de Mariah Carey: 'não é um show'
Em coletiva de imprensa, Medina tratou dos objetivos do projeto Amazônia Para Sempre

A cantora ainda adiantou o que pretende ensinar para Mariah Carey: “Tem que aprender o sal, o treme, o rock doido. Venha com pavulagem, traga sua raquetinha pra matar os carapanãs e passe sua andiroba”, brincou. “A gente tem divas pop de várias gerações. A nossa música é nacional, é internacional, é global. Vamos incendiar o planeta com a nossa alegria”, completou.

Zaynara fala sobre legado e futuro

A jovem Zaynara também celebrou o momento: “Esse rio é nossa estrada, vai ser muito especial. É um grito de que a nossa música produzida na Amazônia se encaixa no Brasil e no mundo”.

Ela destacou ainda o legado: “Aprendo muito com elas [cantoras conterrâneas]. E espero abrir caminho para outras meninas que venham depois de nós”, acrescentou.

Horário e transmissão do Amazônia Live

Promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town, com patrocínio da Vale, o Amazônia Live – Hoje e Sempre começa às 18h15 desta quarta-feira (17) e será transmitido ao vivo pelo Globoplay e Multishow, com melhores momentos na TV Globo após o programa Estrela da Casa.

O palco flutuante foi instalado no rio Guamá, em frente à Estação das Docas, e tem o formato de uma vitória-régia, planta símbolo da região. A proposta do evento é reunir música, identidade cultural e ativismo ambiental em uma grande celebração pela preservação da floresta. A apresentação será conduzida por Kenya Sade e Milton Cunha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

amazônia live

dona onete

gaby amarantos

zaynara
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

MENU

O que Mariah Carey e equipe já comeram em Belém antes do Amazônia Live? Chef Saulo Jennings responde

O chef contou ao O Liberal que terá liberdade para incluir a culinária amazônica nos camarins e no iate da cantora internacional

16.09.25 20h31

FESTIVAL

Saiba tudo sobre o Amazônia Live: programação, artistas, horários e onde assistir ao vivo

Festival será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (17), direto de Belém, com palco flutuante sobre o rio Guamá e grandes nomes da música

16.09.25 20h14

REPERTÓRIO

Quais músicas Mariah Carey vai cantar no Amazônia Live? Confira a possível setlist do show em Belém

Cantora internacional é a atração principal do festival nesta quarta-feira (17/9), que terá transmissão ao vivo pelo Multishow e Globoplay

16.09.25 23h46

CULTURA

Amazônia Live: Mariah Carey e estrelas paraenses cantam pela vida da floresta

Show vai começar a partir das 18h15 em palco flutuante em formato de vitória-régia no Rio Guamá, em Belém com transmissão ao vivo

17.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda