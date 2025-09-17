Amazônia Live: escolha por Mariah Carey foi por necessidade de 'comunicação internacional'
Cantora foi escolhida para fortalecer o alcance internacional do evento.
Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World e responsável pela direção do Amazônia Live, explicou a escolha da organização pela cantora Mariah Carey.
“A gente precisava desse elemento de comunicação internacional se não, a gente não conseguia romper essa fronteira do Brasil”, explicou.
