Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

Estadão Conteúdo
fonte

Maria Gladys reaparece pelas ruas do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram/Faniarjoficial)

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi vista no último sábado, 1º, almoçando em um bar no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. É a primeira aparição pública da atriz desde abril, quando uma de suas filhas disse que ela estaria "na rua, confusa e sem dinheiro". Segundo publicação feita no Instagram por uma fã, Maria Gladys almoçava ao lado de uma das filha, em frente ao Palácio do Catete.

Gladys se envolveu em uma polêmica no início do ano, quando a filha Maria Thereza Mello Maron relatou seu desaparecimento. "Alô amigos! Maria Gladys está em Santa Rita de Jacutinga, na rua, confusa, sozinha, sem dinheiro e sem casa", escreveu em uma publicação no Facebook. "Lá é uma cidade de difícil acesso, pois não tem transporte. Ela precisa de táxi pra chegar à Volta Redonda e, de lá, vir pro Rio e eu buscar ela (sic) na rodoviária. Nem eu, nem minha irmã temos o dinheiro da passagem. Quem puder ajudar, estou deixando o pix dela", complementou.

VEJA MAIS

image Maria Gladys revela situação financeira: 'Gasto mais do que tenho'
Atualmente, a atriz de 85 anos mora em Santa Rita de Jacutinga, no interior do Rio de Janeiro

image Filha de Maria Gladys diz não ter sido informada sobre ajuda de Mia Goth para levar a avó a Londres
No entanto, Maria Thereza Mello Marron também não descartou a possibilidade da sobrinha custear a passagem aérea da avó materna

image Maria Gladys diz que teve dinheiro roubado por filha: 'Onde eu vou ficar, na rua?'
Filhos alegam que a atriz "não está bem da cabeça"

Posteriormente, Gladys concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, e esclareceu a sua situação. Ela falou que "gasta mais do que tem para viver bem", e que não economizou dinheiro durante a vida. "Eu quero viver bem, só se vive uma vez. Eu não economizo, o dinheiro é pouco. Não é para economizar, é para gastar", disse. "Nunca o dinheiro deu para comprar uma casa. É caro. Geralmente quem tem casa é herdeiro, vai passando. Eu não sou herdeira."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARIA GLADYZ/SUMIÇO/FILHA
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANTISMO

Exalta celebra nova fase com o lançamento de 'Dona do Prazer'

Grupo celebra 43 anos de uma história

03.11.25 13h19

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

FAMÍLIA

Maria Gladys é flagrada nas ruas do Rio após filha relatar sumiço

Atriz reaparece após sete meses

03.11.25 11h57

CULTURA

Banda de rock paraense Molho Negro lança sexto álbum e fala sobre desafios do tempo digital

Novo disco traz experimentações e reflexões sobre o ritmo da vida moderna, segundo o vocalista João Lemos

03.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda