Hugo Gloss abre álbum de fotos nas redes sociais para se despedir de Belém após o Global Citizen

Depois de um fim de semana agitado em Belém, o influenciador Bruno Rocha, conhecido como Hugo Gloss, usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (3), para se despedir de Belém. Ele esteve na capital no último final de semana para participar do Global Citizen Festival: Amazônia.

Em uma sequência de fotos e vídeos, Bruno mostrou um resumo do que chamou de sua ‘aventura paraense’. Nos registros, o influenciador aparece experimentando tacacá e visitando pontos turísticos, como a famosa Samaumeira, e fez questão de provar Castanha-do-Pará.

“Uma aventura paraense com direito a tacacá, aparelhagem, unha de caranguejo, açaí, tucupi, cupuaçu, cachaça de jambu, sorvete de carimbó, um banho de cultura e muitas memórias! Obrigado, Belém!”, escreveu o comunicador na legenda da publicação, que recebeu milhares de comentários de fãs e artistas.

Após o festival, Bruno, que participou como um dos apresentadores, ainda aproveitou para mergulhar na cultura local em uma festa de aparelhagem promovida pela cantora Gaby Amarantos, onde dançou ao som do famoso ‘Rock Doido’ na aparelhagem Rubi. O influenciador também compartilhou vídeos do passeio de barco pelas ilhas próximas à capital e mostrou um vidrinho de atrativo amoroso, item típico das feiras amazônicas.

Nos comentários, artistas e amigos celebraram a presença de Bruno em Belém. “Que maravilha ter você aqui vivendo essas experiências”, escreveu a cantora Viviane Batidão, uma das atrações do Global Citizen.

Já Alane Dias, que também apresentou o festival, deixou um emoji de coração vermelho. “Volta quantas vezes quiser... Aqui tem amor, cultura, comida incrível e muita gente feliz para abraçar”, disse a influenciadora paraense Rayana Correa.