'Estamos ansiosos para mostrar nossa potência', afirma Gaby Amarantos sobre show no Global Citizen

A cantora Gaby Amarantos falou sobre a expectativa para apresentar o filme “Rock Doido” ao vivo no palco do Global Citizen Festival: Amazônia, que acontece na noite deste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Gaby demonstrou animação para a estreia do show na capital paraense.

Ela explicou que a decisão de lançar a turnê em Belém tem relação com o processo de produção do filme, que foi gravado e lançado na cidade. Para Gaby, o projeto é uma expressão da potência e inteligência do grupo envolvido. “Eu estou muito feliz. A gente queria muito lançar a turnê do 'Rock Doido' aqui, porque a gente gravou o filme aqui, a gente lançou o álbum, assistiu no cinema aqui. É um filme produzido por nós, é a nossa potência, a nossa inteligência”, afirmou.

A artista contou que já vinha esperando o momento certo para apresentar o show e que o convite do Global Citizen foi uma oportunidade especial. Segundo ela, foi uma das primeiras artistas convidadas para o festival. A proposta do show encantou os diretores do evento e, durante os ensaios, houve muita empolgação entre o elenco.

“Quando o pessoal do Global fez o convite, eu fui uma das primeiras artistas a ser convidada. Nós fizemos a proposta do nosso show, eles estão encantados, os diretores, estão loucos para ver. Ontem na passagem foi uma euforia com todo o nosso elenco, para o mundo ver como nós somos poderosos. Imagine na COP...”, declarou Gaby Amarantos.