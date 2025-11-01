Chris Martin e Gaby Amarantos vivem affair? Redes sociais especulam romance

Gaby Amarantos e Chris Martin juntos? Na noite desta sábado (1), durante as apresentações do Global Citizen, várias contas de redes sociais de fofoca de Belém começaram a especular um possível romance entre os dois.

O vocalista da banda Coldplay foi visto pela primeira vez em Belém justamente no bairro do Jurunas, bairro conhecido por ser o 'berço' da Gaby Amarantos em Belém.

Alguns internautas dizem que o cantor foi visto deixando o prédio da paraense de madrugada e que chegou a ser flagrado em um supermercado da cidade de madrugada, voltando à casa de Gaby em seguida. Será que Chris mandou "foguinho" para Gaby nas redes?