Alane Dias celebra voltar a Belém para apresentar o Global Citizen Festival: 'É uma grande honra'

A bailarina e ex-BBB Alane Dias retornou a Belém, sua cidade natal, após o Círio de Nazaré, para participar como uma das apresentadoras do Global Citizen Festival: Amazônia, realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Alane destacou o orgulho de representar o estado em um evento internacional sediado na capital paraense.

Durante a conversa, a artista afirmou que considera uma grande honra participar do festival. “A Amazônia é a nossa protagonista, então é muito importante que os lugares da Amazônia estejam sendo os que sediam eventos tão relevantes”, declarou.

Alane também ressaltou o caráter cultural da iniciativa e a importância de valorizar as vozes amazônicas. “O evento de hoje é muito cultural, tem a música da nossa terra, a música do mundo todo. É uma honra estar aqui apresentando e ajudando a ampliar essas vozes que precisam ser escutadas”, disse.

Para a ocasião, a ex-BBB paraense escolheu um look amarelo assinado pelo estilista paraense André Lima.