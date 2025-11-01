Daniela Mercury faz o Mangueirão vibrar com repertório de axé no Global Citizen; veja as fotos

A cantora Daniela Mercury foi a segunda atração a subir ao palco do Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém. A artista iniciou sua apresentação com a música “Banzeiro”, composta por Dona Onete e gravada por ela em 2017. O público acompanhou com entusiasmo o repertório marcado por sucessos do axé music, como “Rapunzel”, que fez o estádio cantar e dançar junto.

Confira as fotos da apresentação:

Daniela Mercury faz o Mangueirão vibrar com repertório de axé no Global Citizen Daniela Mercury canta "Banzeiro" e "O Canto da Cidade" no Global Citizen (Wagner Santana / O Liberal)

Durante a performance, Daniela saudou o público e celebrou o evento com uma mensagem de incentivo à região amazônica. “Viva a COP! Viva o Norte!”, disse, recebendo aplausos da plateia.

O show seguiu com o clássico “O Canto da Cidade”, um dos maiores sucessos da carreira da artista, que encerrou sua apresentação por volta das 18h04.