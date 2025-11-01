Viviane Batidão abre o Global Citizen Festival com 'É Sal' em show no Mangueirão

A cantora paraense Viviane Batidão foi a responsável por abrir as apresentações do Global Citizen Festival: Amazônia, neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém. Pontualmente às 17h, a artista subiu ao palco principal e iniciou o show com a música “É Sal”, faixa do seu novo trabalho.

Veja fotos da apresentação:

Viviane Batidão abre o Global Citizen Festiva com 'É Sal' em show no Mangueirão Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

Durante a apresentação, Viviane incluiu sucessos que marcaram sua trajetória, como “Galera da Golada” e “Vem Meu Amor”, que animaram o público nos primeiros minutos do evento.

A cantora apostou em um look verde bandeira, composto por top e saia, além de biojoias nas cores amarela, azul e verde, fazendo referência às cores da bandeira do Brasil.

Durante sua apresentação, Viviane Batidão anunciou que fará uma parceria musical com Anitta, que também integra o line-up do evento. As artistas vão dividir o palco do Mangueirão para cantar, pela primeira vez, um trecho de uma canção inédita.