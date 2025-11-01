No Mangueirão, Isabelle Nogueira ensaia para o Global Citizen e celebra participação: 'Que alegria'

A ex-BBB Isabelle Nogueira, uma das apresentadoras do Global Citizen Festival: Amazônia, desembarcou em Belém na madrugada deste sábado (1º). Em seu perfil nas redes sociais, ela amanheceu compartilhando os preparativos para seguir para o Estádio do Mangueirão, onde será realizado o evento. Mesmo após poucas horas de descanso, ela participou do reconhecimento de palco e da leitura do roteiro da apresentação, mostrando os bastidores com seus seguidores.

Nos registros, Isabelle aparece chegando ao palco principal e se emociona com a grandiosidade do espaço. “Que lindo o Estádio”, escreveu nos Stories.

Em outro momento, ela surge conversando com o ator Rodrigo Santoro, também um dos apresentadores do festival. “Dialogar sobre a Amazônia é sempre enriquecer”, publicou Isabelle na legenda do vídeo.

Além de Isabelle e Santoro, o time de apresentadores conta ainda com Alane Dias, Regina Casé, Mel Fronckowiak e Hugo Gloss.

Do palco do Mangueirão, a ex-BBB também registrou o ensaio e compartilhou a expectativa para o evento. “Tá chegando a hora meu povo. Eu já estou nos preparativos para, já já, subir ao palco do @glblctzn. Que alegria poder apresentar ao mundo a potência cultural da nossa Amazônia e usar a música para promover igualdade social e engajar a sustentabilidade”, escreveu.

O Global Citizen Festival: Amazônia reúne grandes nomes da música nacional e internacional. Entre as atrações confirmadas estão Anitta, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Seu Jorge, Viviane Batidão, Chris Martin (Coldplay) e Charlie Puth.

A transmissão oficial começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.