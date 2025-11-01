Fãs de Anitta já formam fila para o show no Global Citizen: Amazônia em Belém; veja foto

Já são 14 os fãs da cantora Anitta que aguardam desde cedo em frente ao estádio do Mangueirão para o aguardado show da artista no Global Citizen Festival: Amazônia, evento que acontece nesta tarde, na capital paraense. A fila já chama atenção nas redes sociais, com o post da página de fãs "Anitta Belém", que compartilhou imagens de um grupo.

O Global Citizen Festival: Amazônia é um evento de enorme importância, com foco em ações contra a pobreza extrema, promoção da sustentabilidade e defesa da justiça social. A cantora Anitta será uma das grandes atrações dessa edição, que tem como objetivo sensibilizar o público para os desafios enfrentados pela região Amazônica e pelo planeta, especialmente com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá ainda este mês.

O festival, realizado neste sábado (1º), reúne figuras de destaque no movimento internacional Global Citizen, além de líderes mundiais que buscam mobilizar a sociedade em torno de um futuro mais justo e sustentável. E, para muitos, o show de Anitta é um dos momentos mais esperados do evento, dado seu impacto tanto na música quanto nas causas que defende.