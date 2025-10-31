Capa Jornal Amazônia
Anitta desembarca em Belém para show no Global Citizen neste sábado (1º)

Vídeos mostram cantora tirando fotos e conversando com admiradores na saída do aeroporto

Amanda Martins
fonte

Anitta em Belém (Instagram / showcompleto)

A cantora Anitta desembarcou em Belém no início da noite desta sexta-feira (31), no Aeroporto Internacional. Ela é uma das atrações mais aguardadas do festival Global Citizen, que será realizado neste sábado (1º), no Mangueirão.

Anitta desembarca em Belém para show no Global Citizen neste sábado (1º)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Anitta deixa o terminal.  Antes de entrar na van, ela fez uma breve parada para atender os fãs que a aguardavam do lado de fora. Anitta tirou fotos e conversou com os admiradores antes de seguir para o hotel.

image Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web
Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

Já as bailarinas que acompanham a cantora chegaram à cidade um dia antes, na quinta-feira (30). A chegada do grupo foi compartilhada nas redes sociais pelo fã-clube oficial de Anitta na capital paraense, que registrou a movimentação do ballet no aeroporto.

Atrações

Além de Anitta, estão confirmados no line-up Gaby Amarantos, Chris Martin, vocalista do Codplay,  Gilberto Gil, Seu Jorge, Viviane Batidão e Charlie Puth.

Que horas começa a transmissão?

A transmissão oficial do festival começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

O Global Citizen Festival: Amazônia será realizado pela primeira vez na América Latina, em meio às programações que antecedem a COP 30.  Entre os apresentadores confirmados estão Alane Dias,  Regina Casé, Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak, Isabelle Nogueira e Hugo Gloss.


