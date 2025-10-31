Anitta desembarca em Belém para show no Global Citizen neste sábado (1º)

A cantora Anitta desembarcou em Belém no início da noite desta sexta-feira (31), no Aeroporto Internacional. Ela é uma das atrações mais aguardadas do festival Global Citizen, que será realizado neste sábado (1º), no Mangueirão.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Anitta deixa o terminal. Antes de entrar na van, ela fez uma breve parada para atender os fãs que a aguardavam do lado de fora. Anitta tirou fotos e conversou com os admiradores antes de seguir para o hotel.

Já as bailarinas que acompanham a cantora chegaram à cidade um dia antes, na quinta-feira (30). A chegada do grupo foi compartilhada nas redes sociais pelo fã-clube oficial de Anitta na capital paraense, que registrou a movimentação do ballet no aeroporto.

Atrações

Além de Anitta, estão confirmados no line-up Gaby Amarantos, Chris Martin, vocalista do Codplay, Gilberto Gil, Seu Jorge, Viviane Batidão e Charlie Puth.

Que horas começa a transmissão?

A transmissão oficial do festival começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay.

O Global Citizen Festival: Amazônia será realizado pela primeira vez na América Latina, em meio às programações que antecedem a COP 30. Entre os apresentadores confirmados estão Alane Dias, Regina Casé, Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak, Isabelle Nogueira e Hugo Gloss.