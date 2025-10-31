Parque Shopping oferece estacionamento gratuito exclusivo para quem vai ao Global Citizen

O Parque Shopping preparou uma ação especial para o público que vai curtir o Global Citizen, evento que movimentará Belém com grandes atrações e uma mensagem de sustentabilidade e cidadania global. Pensando em proporcionar mais comodidade e segurança, o Shopping oferecerá isenção da taxa de estacionamento para os clientes que forem ao festival.

Para garantir o benefício, o participante deve baixar o aplicativo do Parque Shopping, cadastrar uma nota fiscal de qualquer valor e, em seguida, dirigir-se ao balcão de atendimento, apresentando o ingresso do Global Citizen. Após a validação, o estacionamento será liberado sem custo.

A ativação da gratuidade no balcão de atendimento deverá ser feita até as 21h, mas a retirada do veículo poderá ser feita tranquilamente após o encerramento do evento, prevista para a meia noite.

Com essa iniciativa, o Parque Shopping reforça seu compromisso em oferecer experiências práticas e conectadas com grandes momentos da cidade, celebrando a união entre cultura, sustentabilidade e bem-estar.

Serviço:

Estacionamento gratuito para quem for ao Global Citizen

Data: Durante o evento

Local: Parque Shopping

Requisitos:

1- Baixar o app do Parque Shopping

2- Cadastrar uma nota fiscal de qualquer valor

3- Apresentar o ingresso do Global Citizen no balcão de atendimento