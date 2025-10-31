Capa Jornal Amazônia
Gilberto Gil chega a Belém para show no Global Citizen Festival neste sábado (01)

A apresentação de Gil é uma das mais esperadas do festival e deve trazer sucessos que marcaram gerações

O Liberal
fonte

Gilberto Gil entra para o line-up do Global Citizen Festival: Amazônia (Divulgação)

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil desembarcou em Belém nesta sexta-feira (31) para participar do Global Citizen Festival: Amazônia, evento internacional que será realizado neste sábado (1º), no estádio do Mangueirão.

A apresentação de Gil é uma das mais esperadas do festival e deve trazer sucessos que marcaram gerações, como Aquele Abraço, Toda Menina Baiana, Andar com Fé e Tempo Rei. O show também promete exaltar a Amazônia e a cultura brasileira, marcas presentes na trajetória do artista.

Além de Gil, o evento contará com a presença de nomes como Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss, Isabelle Nogueira, Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta, além de apresentações de Gaby Amarantos, Anitta, Seu Jorge, Chris Martin (vocalista do Coldplay) e o líder indígena Cacique Raoni Metuktire.

Gilberto Gil já tem data para retornar à capital paraense. Em março de 2026, ele encerrará oficialmente sua carreira com o último show da turnê de despedida “Tempo Rei”, após quase 60 anos nos palcos. A apresentação, que marca também seu retorno após 15 anos sem shows em Belém, terá duas horas e meia de duração e trará 31 músicas no repertório.

