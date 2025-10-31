Hugo Gloss chega a Belém e passeia pelo Ver-o-Peso antes do ‘Global Citizen’

O influenciador Bruno Rocha, conhecido nas redes sociais como Hugo Gloss, desembarcou em Belém na última quinta-feira (30) para participar como um dos apresentadores do Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão.

Durante a tarde desta sexta-feira (31), ele aproveitou para conhecer alguns dos pontos turísticos mais tradicionais da capital paraense. Em suas redes sociais, Bruno compartilhou um álbum de fotos mostrando a visita ao Mercado do Ver-o-Peso, onde registrou o artesanato local, as cachaças regionais, bombons típicos e o pôr do sol à beira da Baía do Guajará.

Na legenda da publicação, escreveu: “Vim voando pro Pará…”, acompanhando os registros com emojis e comentários sobre a recepção calorosa que recebeu dos paraenses.

Mais cedo, Bruno esteve no Mangueirão, local onde acontecerá o festival, para fazer o reconhecimento de palco. Pelos Stories, ele mostrou a estrutura do evento e comentou: “Gente, direto do palco do Global Citizen! Meu Deus, olha o tamanho disso. Pela primeira vez estou tendo a sensação do que uma estrela vê quando está cantando nesse palco”.