Seu Jorge publica vídeo em Belém e mostra preparação para o 'Global Citizen'; veja

O cantor Seu Jorge desembarcou em Belém para participar do ‘Global Citizen Festival: Amazônia’, que será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão. O artista usou os Stories do Instagram, nesta sexta-feira (31), para anunciar sua chegada à capital paraense, publicando uma mensagem curta: “Cheguei, Belém”. Na sequência, abriu uma caixa de perguntas para os fãs sugerirem músicas que não podem faltar no show.

Durante a tarde, por volta das 16h, Seu Jorge esteve no Mangueirão para realizar o reconhecimento de palco. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor aparece mostrando parte da estrutura e dos instrumentos que farão parte da apresentação, enquanto acompanhava os ajustes técnicos para o espetáculo.

O artista já havia participado da edição de 2025 do Global Citizen NOW, em Nova Iorque, um dos principais encontros promovidos pela organização Global Citizen. Agora, ele integra o line-up da primeira edição do festival na América Latina, realizada em Belém, em meio às programações que antecedem a COP 30.

Além de Seu Jorge, também estão confirmados no evento Anitta, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Viviane Batidão, Chris Martin (vocalista do Coldplay) e Charlie Puth.

A transmissão oficial do Global Citizen Festival: Amazônia começa às 19h (horário de Brasília), com exibição exclusiva na Globo e cobertura ao vivo pelo Multishow e Globoplay. Entre os apresentadores confirmados estão Alane Dias, Regina Casé, Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak, Isabelle Nogueira e Hugo Gloss.