O Liberal chevron right Cultura chevron right

Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web

Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

Gabrielle Borges
fonte

Paraense Marcelly Silva encontrou o cantor britânico em meio ao bairro do Jurunas. (Reprodução/Redes Sociais/@msilva_8)

Já imaginou ir ao supermercado durante a madrugada e encontrar Chris Martin, o vocalista da banda Coldplay, no meio do caminho? O que parecia impossível foi, na verdade, o que aconteceu com a paraense Marcelly Silva, que encontrou o cantor britânico no bairro do Jurunas, em Belém. Saiba mais detalhes a seguir.

Em suas redes sociais, Marcelly contou que estava indo fazer uma compra quando encontrou Chris, o vocalista do Coldplay. "Uma hora da manhã indo comprar açaí no supermercado e eu vou botar uma foto de quem a gente encontrou na rua", disse em relato animado e seguido de uma foto com o astro. A página Coldplay Brasil, um dos fãs clubes da banda com mais de 100 mil seguidores, compartilhou o momento.

Veja o post

 A reportagem tentou contato com Michelly, mas, até o momento, ela não atendeu ou retornou as ligações para contar mais detalhes do encontro inusitado. Chris Martin se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen Festival: Amazônia.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Cultura
.
Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web

Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

