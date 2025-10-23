Capa Jornal Amazônia
Cultura

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

Hannah Franco
Global Citizen Festival: Amazônia anuncia Charlie Puth entre atrações internacionais. (Divulgação/Flickr/Rock in Rio)

O cantor e compositor norte-americano Charlie Puth é a mais nova atração internacional confirmada no Global Citizen Festival: Amazônia, que será realizado no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), em Belém, no dia 1º de novembro. O artista se junta ao line-up que já conta com AnittaGaby AmarantosSeu JorgeGilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay.

O festival também confirmou Alane Dias, Ricardinho e Luiza Zveiter como novos apresentadores. A cantora Viviane Batidão fará uma performance especial na abertura do evento, em uma apresentação promovida pelo Banco do Brasil.

Esta será a primeira edição do festival na América Latina que antecede a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada na capital paraense. O objetivo é engajar a população em ações práticas para a preservação do meio ambiente e o apoio às comunidades amazônicas.

"Estou muito feliz em ir a Belém para o primeiro Global Citizen Festival da América Latina", diz Charlie Puth. Conhecido por hits como "Attention", "We Don’t Talk Anymore" e "See You Again", o artista reforça a presença internacional no evento.

"Como embaixador da Global Citizen, é uma honra fazer parte de uma causa tão importante para o nosso planeta e mal posso esperar para ver vocês no dia 1º de novembro", afirmou.

Apresentadores e participações especiais

Além das atrações musicais, o Global Citizen Festival: Amazônia contará com um time diverso de apresentadores e convidados especiais.
Entre eles estão Regina Casé, Mel Fronckowiak, Hugo Gloss e Isabelle Nogueira, com participações de Rodrigo Santoro e Estêvão Ciavatta.

O grupo de apresentadores foi reforçado com as confirmações de Alane Dias, Ricardinho e Luiza Zveiter, que também subirão ao palco durante a programação do evento.

O festival reunirá ainda lideranças indígenas, autoridades públicas e representantes da sociedade civil ligados às pautas ambiental e social.
Entre os nomes confirmados estão: Sônia Guajajara (ministra dos Povos Indígenas), Célia Xakriabá (deputada federal), Helder Barbalho (governador do Pará), Samela Sateré Mawé (bióloga e ativista indígena), Juma Xipaia (cacica da Aldeia Kaarimã e fundadora do Instituto Juma), Úrsula Vidal (secretária de Cultura do Pará), Puyr Tembé (secretária de Povos Indígenas do Pará) e Vanuza do Abacatal (liderança política e espiritual do Quilombo Abacatal).

Também participam José Kaeté (comunicador e ativista indígena), Luene Karipuna (liderança jovem do povo Karipuna), Hugo Loss (analista ambiental do Ibama), Jean Ferreira da Silva (diretor-executivo do Gueto Hub e cocriador da COP das Baixadas), Priscila Tapajowara (presidente da Mídia Indígena) e Cacique Raoni Metuktire.

Pré-show

Antes da abertura oficial dos portões, o público que tiver ingresso poderá participar de uma programação especial do lado de fora do estádio. A partir das 15h, o espaço contará com atividades interativas organizadas pelo Banco do Brasil, além de apresentações musicais e experiências imersivas.

Os portões do Mangueirão serão abertos às 16h, e o show principal terá início às 17h30, com apresentação especial de Viviane Batidão, também promovida pelo Banco do Brasil.

O que é o Global Citizen?

O Global Citizen é um movimento internacional que tem como missão acabar com a pobreza extrema, promover a sustentabilidade e garantir justiça social por meio de ações cidadãs. A organização incentiva pessoas de todo o mundo a realizarem ações concretas, como assinar petições, compartilhar informações e pressionar líderes políticos, e recompensa essa participação com ingressos gratuitos para eventos e shows.

Desde 2009, mais de 42,9 milhões de ações já foram registradas por membros do movimento, resultando em compromissos de mais de US$ 49 bilhões por parte de governos, empresas e instituições, com impacto direto em comunidades ao redor do mundo.

Global Citizen Festival

COP 30

Charlie Puth
Cultura
