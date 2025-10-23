Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Com humor ácido, Tiago Santineli retorna a Belém com espetáculo com novo solo, ‘Anticristo’

Comediante brasiliense mistura críticas sociais e experiências pessoais em nova apresentação

Amanda Martins
fonte

Tiago Santineli compartilhou que espetáculo apresenta uma leitura da figura de Jesus distante de conservadorismos (Divulgação)

O comediante e roteirista brasiliense Tiago Santineli está de volta a Belém para apresentar ao público seu mais recente espetáculo solo, “Anticristo”, que será exibido nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, no Teatro Resolve, localizado no bairro da Sacramenta. O show propõe uma experiência que mistura humor ácido, crítica social e abordagens de dilemas atuais, convidando a plateia a rir e repensar aspectos da própria vida. Os ingressos estão sendo vendidos online pelo site Bilheteria Express.

Segundo o artista, o novo espetáculo surge de experiências pessoais. Após 26 anos dedicados à fé, Santineli revisitou crenças e dúvidas para o projeto, transformando essa trajetória em piadas que abordam as contradições humanas, os limites da religiosidade e a busca por sentido. 

Ele relatou que a ideia do show nasceu há cerca de 10 anos, no período em que começava a se afastar da igreja. “Eu fiquei surpreso com a diferença entre a história que estava escrita nos evangelhos e o comportamento das pessoas da minha igreja. Foi aí que pensei: ‘Quero fazer um show sobre isso’”, disse em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Tiago compartilhou que espetáculo apresenta uma leitura da figura de Jesus distante de conservadorismos. “O show inteiro mostra que Jesus não é conservador. Ele estaria do lado de cá, como eu estou. Para construir o texto, pego parte da história dos evangelhos e referências de filmes, e desenvolvi um tema abrangente”, explicou, acrescentando que há também uma história pessoal no solo, conectando sua experiência de vida ao conteúdo cômico e reflexivo.

Santineli comentou ainda sobre a reação do público. Enquanto parte das pessoas que ainda não assistiu ao show critica ou tenta proibir as apresentações - o espetáculo já foi suspenso em algumas cidades brasileiras -, quem presencia a atuação reage de forma diferente. “As pessoas se surpreendem porque o show não é o que elas acham que é pelo nome ‘Anticristo’. Esse feedback tem sido muito interessante”, disse o comediante.

O humor do artista, segundo ele próprio, sempre buscou explorar motivações e contradições da vida, em vez de se limitar a contar histórias pessoais superficiais. “Sempre tentei levar os problemas da minha vida para entender por que eles existem, e agora consigo falar exatamente o que quero para um público específico”, explicou.

Apesar de ter saído da igreja, Santineli disse que não se considera ateu: “Hoje eu acredito em uma força visível, que nos mantém vivos,  a natureza. Para mim, Deus é isso, e a vida fica mais interessante quando percebemos essa constância evolutiva”.

Reencontro com os fãs paraenses

Em 2024, o humorista estreou como artista em Belém com uma apresentação que levou mais de 600 pessoas ao teatro. Mas, essa é a sua terceira vez em solo paraense. Na entrevista, ele destacou a receptividade do público paraense. “É um dos lugares que mais gosto de fazer show. A plateia é excelente, e a comida é incrível, incluindo o vatapá, peixe, tambaqui de banda, pato com tucupi com pimenta”, contou. 

Ele ainda revelou que costuma explorar a cidade após os shows, conhecendo bares e pontos culturais locais, além de levar lembranças típicas, como cachaça de jambu, para São Paulo.

Santineli também comentou sobre a abertura do espetáculo, que será feita pelo humorista paraense Chris Costa. O artista se popularizou nas redes sociais com esquetes cômicos e criativos. Um dos maiores sucessos é o personagem de Jesus, que aparece em vídeos satirizando situações cotidianas com comentários irreverentes e críticas sociais feitas com leveza. Com cabelo comprido e figurino característico, o personagem brinca com o imaginário religioso, mas sem desrespeito, como frisa o comediante.

“Esse é um convite para quem tem preconceito com o nome do show, para ir assistir e se surpreender. O espetáculo tenta resgatar a figura de Jesus, mostrando que ele não é utilizado politicamente de forma que defenda algo próximo ao que ele realmente defendia”, convidou Tiago.

Carreira

Tiago Santineli iniciou no stand-up de forma inesperada, durante a recuperação de um acidente que o deixou engessado por sete meses. Ele contou que, na época, tinha acabado de perder uma bolsa para um curso de cinema e, enquanto se recuperava, passou dias assistindo a apresentações de stand-up em uma plataforma de streaming.  

“Descobri que o stand-up era escrito, que era a única coisa que eu sempre fui realmente bom em fazer. Então pensei: ‘Agora consigo fazer algo que sei que sou bom’”, relatou.

Antes de se dedicar à comédia, Santineli trabalhou em escritórios de advocacia e revelou que seu sonho de adolescente era ser rockstar. “Até hoje, se eu pudesse, tocaria guitarra em uma banda”, disse rindo. 

Em novembro, Santineli completa uma década carreira, e considera o espetáculo “Anticristo” um marco nessa trajetória. Segundo ele, o show representa a concretização de um percurso iniciado de forma inesperada. “Esse show é, de certa forma, a comemoração dos meus 10 anos de stand-up. É o motivo pelo qual comecei a fazer comédia”, afirmou. 

SERVIÇO:

Tiago Santineli apresenta novo solo, ‘Anticristo’, em Belém

  • Data: Sexta-feira, 24 de outubro;
  • Horário: 19h;
  • Local: Teatro Resolve, na Av. Sen. Lemos, 3153, no bairro da Sacramenta, em Belém. 
