Tacacá, maniçoba e muita confusão: Ingrid Guimarães estrela comédia na Amazônia

Longa estreia em 9 de outubro e mostra influenciadora de moda enfrentando aventuras e descobertas, para tentar se conectar com o filho

Amanda Martins
fonte

Cartaz do filme 'Perrengue Fashion' (Divulgação)

A atriz Ingrid Guimarães se prepara para levar o público a muitas risadas com o filme “Perrengue Fashion”, que estreia nos cinemas no dia 9 de outubro. A comédia, dirigida por Flávia Lacerda, foi filmada entre a Amazônia e São Paulo e promete destacar não só os encontros e desencontros da trama, mas também a rica culinária do Norte e a beleza da região. 

Na história, Ingrid interpreta Paula Pratta, uma influenciadora de moda que recebe um convite para estrelar uma campanha de Dia das Mães ao lado do filho, Cadu (Filipe Bragança). Mas o jovem, determinado a proteger a floresta, embarca para o Amazonas em uma missão ambiental. Disposta a convencê-lo a voltar para a gravação, Paula viaja com o assistente e amigo Taylor (Rafa Chalub) para encontrá-lo, mas acaba descobrindo um novo estilo de vida que a faz repensar valores e relações familiares.

Os atores compartilharam os bastidores das gravações em suas redes sociais nos últimos dias.  Confira:

Uma das cenas cômicas foi revelada pela Quem nesta sexta-feira (26), com exclusividade, onde Paula aparece provando pratos típicos, como a maniçoba e o tacacá – este último famoso pelo tucupi quente, camarões e o jambu, que provoca uma sensação de tremor na boca. “Tacacá. Eu sei... é quente assim mesmo?!”, reage a personagem, arrancando possivelmente risadas do público que for assistir. 

Ao contrário da sua personagem no filme, que demonstra estranhamento ao experimentar a culinária amazônica, Ingrid é apaixonada por pratos típicos do Pará. Ingrid já surpreendeu ao afirmar que maniçoba é sua comida favorita.

“Minha comida favorita é a maniçoba, eu faço maniçoba na minha casa todos os anos... a minha cozinheira é de Abaetetuba, do interior do Pará, ela tá comigo há muitos anos e ela me apresentou... é o prato preferido da minha vida”, revelou a atriz no podcast PodPah.

Curioso, o apresentador Igão, um dos apresentadoes,  quis saber mais sobre o prato, e Ingrid explicou que a maniçoba é feita com a folha da maniva, que precisa ser cozida por sete dias para perder o veneno, lembrando uma “feijoada de folhas” com carnes variadas. “Não é bonito, mas é a coisa mais gostosa do mundo”, completou.

Essa não é a primeira vez que Ingrid declara seu amor pela culinária paraense. Em 2021, ela já havia compartilhado nas redes sociais sua admiração por outros sabores da região, como pato no tucupi e mousse de cupuaçu.

