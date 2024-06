Ingrid Guimarães diz que maniçoba é a 'coisa mais gostosa do mundo'

A atriz Ingrid Guimarães revelou, durante uma entrevista ao podcast PodPah, que é a maniçoba é a sua comida favorita. Ela surpreendeu os apresentadores ao revelar a paixão pela comida paraense, uma das melhores culinárias para ela.

“Minha comida favorita é a maniçoba, eu faço maniçoba na minha casa todos os anos...a minha cozinheira é de Abaetetuba, do interior do Pará, ela tá comigo há muitos anos e ela me apresentou...é o prato preferido da minha vida”, disse Ingrid.

Igão, um dos apresentadores do podcast, ficou curioso para saber o que é a maniçoba, uma pergunta que foi rapidamente respondida pela atriz.

“Maniçoba e a folha da maniva que é venenosa, que você fica 7 dias cozinhando pra tirar o veneno. É como se fosse uma feijoada de folhas, e que você coloca as carnes, como se fosse uma feijoada. Não é bonito, mas é a coisa mais gostosa do mundo”, concluiu a humorista.

Em 2021, Ingrid já havia falado aos seus seguidores nas redes sociais sobre sua paixão pela culinária paraense. A atriz também aprecia o pato no tucupi e mousse de cupuaçu.