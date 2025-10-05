Filmes para ver domingo à noite: confira 5 longas de diferentes gêneros

A noite de domingo é muito aguardada por alguns, mas, para outros, é um momento que poderia ser “pulado”. De modo geral, assistir filmes para concluir e/ou começar a semana é a escolha considerada ideal para descansar e distrair a mente. Confira abaixo cinco longas para ver.

VEJA MAIS

Filmes para assistir domingo à noite

Romance - "Amores Materialistas" (2025)

Sinopse: Lucy (Dakota Johnson) é uma casamenteira bem-sucedida que se envolve em um complexo triângulo amoroso. Apesar de ser cortejada pelo empresário rico Harry (Pedro Pascal), um "partido perfeito" que conheceu através de um casal que uniu, Lucy se vê balançada pelo ressurgimento de seu ex-namorado, John (Chris Evans), um garçom e aspirante a ator. Lucy precisa, então, decidir entre o amor idealizado e materialmente seguro que Harry representa e a paixão imperfeita do passado com John.

Disponível em: HBO Max

Drama - "Bicho de Sete Cabeças" (2000)

Sinopse: O filme explora o conflito destrutivo entre Neto (Rodrigo Santoro) e seu pai, Seu Wilson (Othon Bastos). Devido à profunda aversão de Seu Wilson pelo estilo de vida de Neto e à intolerância de Neto pela presença do pai, a tensão entre os dois atinge o limite. Seu Wilson decide internar Neto em um manicômio. Lá, Neto precisa sobreviver à dura realidade de um sistema psiquiátrico opressor que progressivamente destrói seus internos.

Disponível em: Netflix

Comédia - "Operação Cupido" (1998)

Sinopse: As gêmeas idênticas Hallie e Annie (Lindsay Lohan) foram separadas ao nascer após o divórcio dos pais, Nicholas (Dennis Quaid) e Elizabeth (Natasha Richardson). Anos depois, elas se encontram por acaso em um acampamento de verão e descobrem a verdade sobre seu parentesco. As irmãs decidem trocar de lugar para conhecer o pai e a mãe que lhes faltavam. Juntas, elas elaboram um plano para reaproximar Nicholas e Elizabeth, visando a reconciliação do casal e a reunião da família.

Disponível em: Disney+

Terror - "Corra!" (2017)

Sinopse: O jovem fotógrafo negro Chris (Daniel Kaluuya) viaja com sua namorada branca, Rose (Allison Williams), para conhecer a família dela. Inicialmente, Chris interpreta o comportamento exageradamente atencioso dos familiares como uma forma de lidar com o relacionamento inter-racial do casal. No entanto, à medida que a visita avança, Chris detecta sinais de algo muito mais sinistro e perturbador por trás da fachada da família. Ele se dá conta de que está em grave perigo e precisa encontrar uma maneira de escapar.

Disponível em: Globoplay e Amazon Prime Video

Ação - "Sicario: Terra de Ninguém" (2015)

Sinopse: A agente do FBI Kate Macy (Emily Blunt) se junta a uma operação audaciosa da CIA com o objetivo de capturar o líder de um poderoso cartel de drogas mexicano. No entanto, à medida que a missão avança, Kate é forçada a confrontar a brutalidade das táticas utilizadas e a questionar seus próprios limites morais e éticos diante da complexidade da guerra às drogas.

Disponível em: Universal+